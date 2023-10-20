Путин поручил помочь школам челябинского города Снежинска

Владимир Путин поручил реализовать программу «Земский учитель» в Снежинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил распространить программу «Земский учитель» на ЗАТО Снежинск в Челябинской области. Этот пункт вошел в перечень поручений по итогам встречи с молодыми учеными-ядерщиками в Сарове. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Принять решения, обеспечивающие реализацию программы „Земский учитель“ на территориях закрытых административно-территориальных образований — Сарова Нижегородской области и Снежинска Челябинской области. Срок — 15 декабря 2023 года. Ответственный: Михаил Мишустин», — следует из перечня.

Встреча с учеными и специалистами Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) прошла 8 сентября в Сарове. К президенту обратилась участница обсуждения, озвучившая проблему дефицита учителей, и попросила расширить программу «Земский учитель» на ЗАТО. Гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев добавил, что исключение необходимо и для Снежинска.