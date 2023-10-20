Путин поручил помочь школам челябинского города Снежинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа, лицей, гимназия. Каникулы. Челябинск, гимназия, класс, парта, карантин, каникулы, школа, лицей, кабинет начальных классов
Владимир Путин поручил реализовать программу «Земский учитель» в Снежинске Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил распространить программу «Земский учитель» на ЗАТО Снежинск в Челябинской области. Этот пункт вошел в перечень поручений по итогам встречи с молодыми учеными-ядерщиками в Сарове. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Принять решения, обеспечивающие реализацию программы „Земский учитель“ на территориях закрытых административно-территориальных образований — Сарова Нижегородской области и Снежинска Челябинской области. Срок — 15 декабря 2023 года. Ответственный: Михаил Мишустин», — следует из перечня.

Встреча с учеными и специалистами Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) прошла 8 сентября в Сарове. К президенту обратилась участница обсуждения, озвучившая проблему дефицита учителей, и попросила расширить программу «Земский учитель» на ЗАТО. Гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев добавил, что исключение необходимо и для Снежинска.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин поручил распространить программу «Земский учитель» на ЗАТО Снежинск в Челябинской области. Этот пункт вошел в перечень поручений по итогам встречи с молодыми учеными-ядерщиками в Сарове. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. «Принять решения, обеспечивающие реализацию программы „Земский учитель“ на территориях закрытых административно-территориальных образований — Сарова Нижегородской области и Снежинска Челябинской области. Срок — 15 декабря 2023 года. Ответственный: Михаил Мишустин», — следует из перечня. Встреча с учеными и специалистами Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) прошла 8 сентября в Сарове. К президенту обратилась участница обсуждения, озвучившая проблему дефицита учителей, и попросила расширить программу «Земский учитель» на ЗАТО. Гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев добавил, что исключение необходимо и для Снежинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...