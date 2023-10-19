В ЯНАО временно прекращены паромные перевозки

Временно не работает паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги
Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) приостановила работу из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.
«Паромная переправа приостановила работу в связи с усилением ветра. Наблюдать за работой переправы можно в режиме онлайн», — сообщила пресс-служба департамента в telegram-канале.
Ранее окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства предупреждал жителей региона о возможных приостановках работы главной переправы из-за сильного ветра. Неблагоприятное погодное явление ожидается с вечера 20 октября по 22 октября включительно.
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