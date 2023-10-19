19 октября 2023

В ЯНАО временно прекращены паромные перевозки

Работа переправы Салехард — Лабытнанги приостановлена из-за ветра
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, паром, переправа
Временно не работает паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги Фото:

Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) приостановила работу из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Паромная переправа приостановила работу в связи с усилением ветра. Наблюдать за работой переправы можно в режиме онлайн», — сообщила пресс-служба департамента в telegram-канале.

Ранее окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства предупреждал жителей региона о возможных приостановках работы главной переправы из-за сильного ветра. Неблагоприятное погодное явление ожидается с вечера 20 октября по 22 октября включительно.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) приостановила работу из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. «Паромная переправа приостановила работу в связи с усилением ветра. Наблюдать за работой переправы можно в режиме онлайн», — сообщила пресс-служба департамента в telegram-канале. Ранее окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства предупреждал жителей региона о возможных приостановках работы главной переправы из-за сильного ветра. Неблагоприятное погодное явление ожидается с вечера 20 октября по 22 октября включительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...