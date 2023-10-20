Парамедик с позывным «Метель» накрыла своим телом раненого и спасла ему жизнь

Парамедик с позывным «Метель» спасла раненого в зоне СВО, закрыв его своим телом. Это произошло во время штурма со стороны Вооруженных сил Украины.
«Начался обстрел сто пятьдесят вторыми снарядами, и все попрятались в блиндажи. В этой суматохе я тоже побежала за всеми, собиралась прыгнуть в блиндаж. Разогналась, но увидела, что там глубина метра два и, если я прыгну в этом тяжелом бронежилете, то я переломаю себе все ребра. Поэтому я остановилась и побрела обратно к машине. Села рядом с раненым и просто накрыла его собой. Это он уже потом мне рассказывал, а я все делала на автомате», — рассказала Метель корреспонденту URA.RU.
Спасенный АГС-ник (АГС — автоматический гранатомет) — «здоровый дядька, весом 110 килограммов», вспоминает девушка. Она и раненый нашлись через 6-7 месяцев. Спасенный рассказал, что ему сделали 12 операций, и заявил, что он обязан «Метели» жизнью.
В целом на счету Метели — более 60 спасенных. «Тридцать восемь — это те, про которых я знаю. Кого не знаю — это те, кто проходил мимо моей точки. Я оказывала первую помощь, но я не считала [раненых]», — объяснила парамедик.
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