Главу Минсельхоза Казахстана заинтересовали техника и зерно курганских аграриев

20 октября 2023 в 23:11 Размер текста - 17 +

Курганские производители представили свою продукцию на выставке в Казахстане Фото: Сергей Венявский © URA.RU Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров проявил интерес к технике, зерну и удобрениям, которые производят в Курганской области. Курганские аграрии представили свою продукцию на выставке KazAgro-2023 в Астане. Об этом сообщили президент Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренко. «Сапарова заинтересовала продукция ООО „Гуматы“, минудобрения с натуральным составом, которые стимулируют рост овощных и плодовых культур. Перспективы поставки семян зерновых министр обсудил с ООО „Зауралзернопродукт“. Продукция ООО „Кургансельмаш“ вызвала особый интерес, руководитель предприятия подробно рассказал о преимуществах доильных установок» — написал Илья Назаренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сапаров выразил уверенность в том, соседний регион будет наращивать свое представительство в Казахстане. Ранее стало известно, что в планах курганских производителей — презентация собственной продукции и услуг, а также — поиск новых бизнес-партнеров. Поездка в Астану стала возможна благодаря Центру поддержки экспорта и участию Торгово-промышленной палаты Курганской области.

Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров проявил интерес к технике, зерну и удобрениям, которые производят в Курганской области. Курганские аграрии представили свою продукцию на выставке KazAgro-2023 в Астане. Об этом сообщили президент Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренко. «Сапарова заинтересовала продукция ООО „Гуматы“, минудобрения с натуральным составом, которые стимулируют рост овощных и плодовых культур. Перспективы поставки семян зерновых министр обсудил с ООО „Зауралзернопродукт“. Продукция ООО „Кургансельмаш“ вызвала особый интерес, руководитель предприятия подробно рассказал о преимуществах доильных установок» — написал Илья Назаренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сапаров выразил уверенность в том, соседний регион будет наращивать свое представительство в Казахстане. Ранее стало известно, что в планах курганских производителей — презентация собственной продукции и услуг, а также — поиск новых бизнес-партнеров. Поездка в Астану стала возможна благодаря Центру поддержки экспорта и участию Торгово-промышленной палаты Курганской области.