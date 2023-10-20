Главу Минсельхоза Казахстана заинтересовали техника и зерно курганских аграриев

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Курганские производители представили свою продукцию на выставке в Казахстане Фото:

Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров проявил интерес к технике, зерну и удобрениям, которые производят в Курганской области. Курганские аграрии представили свою продукцию на выставке KazAgro-2023 в Астане. Об этом сообщили президент Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренко.

«Сапарова заинтересовала продукция ООО „Гуматы“, минудобрения с натуральным составом, которые стимулируют рост овощных и плодовых культур. Перспективы поставки семян зерновых министр обсудил с ООО „Зауралзернопродукт“. Продукция ООО „Кургансельмаш“ вызвала особый интерес, руководитель предприятия подробно рассказал о преимуществах доильных установок» — написал Илья Назаренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сапаров выразил уверенность в том, соседний регион будет наращивать свое представительство в Казахстане. Ранее стало известно, что в планах курганских производителей — презентация собственной продукции и услуг, а также — поиск новых бизнес-партнеров. Поездка в Астану стала возможна благодаря Центру поддержки экспорта и участию Торгово-промышленной палаты Курганской области.

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Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров проявил интерес к технике, зерну и удобрениям, которые производят в Курганской области. Курганские аграрии представили свою продукцию на выставке KazAgro-2023 в Астане. Об этом сообщили президент Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренко. «Сапарова заинтересовала продукция ООО „Гуматы“, минудобрения с натуральным составом, которые стимулируют рост овощных и плодовых культур. Перспективы поставки семян зерновых министр обсудил с ООО „Зауралзернопродукт“. Продукция ООО „Кургансельмаш“ вызвала особый интерес, руководитель предприятия подробно рассказал о преимуществах доильных установок» — написал Илья Назаренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сапаров выразил уверенность в том, соседний регион будет наращивать свое представительство в Казахстане. Ранее стало известно, что в планах курганских производителей — презентация собственной продукции и услуг, а также — поиск новых бизнес-партнеров. Поездка в Астану стала возможна благодаря Центру поддержки экспорта и участию Торгово-промышленной палаты Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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