Курганские аграрии поедут искать инвесторов в Казахстан

Курганские агропредприятия примут участие в сельскохозяйственной выставке KazAgro-2023 в Казахстане. В планах — презентация своей продукции, услуг и поиск новых бизнес-партнеров. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области.
«Пять аграрных предприятий Курганской области примут участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке Центральной Азии KazAgro-2023. Мероприятие пройдет с 19 по 21 октября 2023 года в международном выставочном центре „EXPO“ города Астаны Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
По данным властей региона, участие в выставке KazAgro-2023 примут предприятия «Гуматы», «Зауралзернопродукт», «РусАгроТрейдинг», ХПП «Мостовское» и «КСМ». Поездка сельхозтоваропроизводителей организована Центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палаты Курганской области.
Ранее URA.RU писало, что курганские власти отправили новую бизнес-миссию в Китай. Мероприятие пройдет с 23 по 26 октября в провинции Шаньдун. В частности, производитель соков «Фруктолайн» из Кургана планирует покорить морсами китайских партнеров.
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