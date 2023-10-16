16 октября 2023

Курганские аграрии поедут искать инвесторов в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, флаг казахстана
Курганские сельхозкомпании примут участие в выставке KazAgro-2023 в Казахстане Фото:

Курганские агропредприятия примут участие в сельскохозяйственной выставке KazAgro-2023 в Казахстане. В планах — презентация своей продукции, услуг и поиск новых бизнес-партнеров. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области.

«Пять аграрных предприятий Курганской области примут участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке Центральной Азии KazAgro-2023. Мероприятие пройдет с 19 по 21 октября 2023 года в международном выставочном центре „EXPO“ города Астаны Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

По данным властей региона, участие в выставке KazAgro-2023 примут предприятия «Гуматы», «Зауралзернопродукт», «РусАгроТрейдинг», ХПП «Мостовское» и «КСМ». Поездка сельхозтоваропроизводителей организована Центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палаты Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти отправили новую бизнес-миссию в Китай. Мероприятие пройдет с 23 по 26 октября в провинции Шаньдун. В частности, производитель соков «Фруктолайн» из Кургана планирует покорить морсами китайских партнеров.

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Курганские агропредприятия примут участие в сельскохозяйственной выставке KazAgro-2023 в Казахстане. В планах — презентация своей продукции, услуг и поиск новых бизнес-партнеров. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области. «Пять аграрных предприятий Курганской области примут участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке Центральной Азии KazAgro-2023. Мероприятие пройдет с 19 по 21 октября 2023 года в международном выставочном центре „EXPO“ города Астаны Республики Казахстан», — говорится в сообщении. По данным властей региона, участие в выставке KazAgro-2023 примут предприятия «Гуматы», «Зауралзернопродукт», «РусАгроТрейдинг», ХПП «Мостовское» и «КСМ». Поездка сельхозтоваропроизводителей организована Центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палаты Курганской области. Ранее URA.RU писало, что курганские власти отправили новую бизнес-миссию в Китай. Мероприятие пройдет с 23 по 26 октября в провинции Шаньдун. В частности, производитель соков «Фруктолайн» из Кургана планирует покорить морсами китайских партнеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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