20 октября 2023

«Коммерсант»: США надеются возобновить диалог с РФ по контролю над вооружениями

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США готовы уже сейчас привлечь Россию к управлению ядерными рисками Фото:

США заявили о готовности начать с Россией переговоры по управлению ядерными рисками. В американском посольстве в Москве сообщили, что российская сторона уже получила соответсвующее предложение. Однако ответа на него не поступило. Америка надеется, что РФ вступит в диалог.

«Соединенные Штаты готовы уже сейчас привлечь Россию к управлению ядерными рисками и разработке рамок контроля над вооружениями на период после 2026 года. О чем сообщили непосредственно российским официальным лицам и переподтвердили эту готовность. Пока Россия не проявила ответной готовности [вступить в диалог], но она все еще может сделать это. И мы надеемся, что сделает», — передает сообщение пресс-службы «Коммерсант».

В МИД РФ эту информацию подтвердили. «Что касается получения напрямую от США ранее публично озвученных Джейком Салливаном предложений по диалогу о контроле над вооружениями, то соответствующие пассажи из его выступления доводятся до нас по различным каналам», — сказали в министерстве. Уточняется, что ответ будет направлен позднее.

Америка провела подземные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде 18 октября. В этот день Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что теперь ситуация относительно возможных ядерных испытаний в мире выровнялась. Он добавил, что обе стороны подписали договор, но не ратифицировали его.

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США заявили о готовности начать с Россией переговоры по управлению ядерными рисками. В американском посольстве в Москве сообщили, что российская сторона уже получила соответсвующее предложение. Однако ответа на него не поступило. Америка надеется, что РФ вступит в диалог. «Соединенные Штаты готовы уже сейчас привлечь Россию к управлению ядерными рисками и разработке рамок контроля над вооружениями на период после 2026 года. О чем сообщили непосредственно российским официальным лицам и переподтвердили эту готовность. Пока Россия не проявила ответной готовности [вступить в диалог], но она все еще может сделать это. И мы надеемся, что сделает», — передает сообщение пресс-службы «Коммерсант». В МИД РФ эту информацию подтвердили. «Что касается получения напрямую от США ранее публично озвученных Джейком Салливаном предложений по диалогу о контроле над вооружениями, то соответствующие пассажи из его выступления доводятся до нас по различным каналам», — сказали в министерстве. Уточняется, что ответ будет направлен позднее. Америка провела подземные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде 18 октября. В этот день Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что теперь ситуация относительно возможных ядерных испытаний в мире выровнялась. Он добавил, что обе стороны подписали договор, но не ратифицировали его.
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