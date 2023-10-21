The Times: Запад поможет Путину победить Украину

21 октября 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Владимир Путин одержит историческую победу над Западом на Украине, пишет The Times Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин одержит победу на Украине из-за усталости и снижения интереса к конфликту со стороны западных стран. Об этом пишет британская газета The Times. «Если Путину будет позволено одержать победу на Украине из-за того, что Запад потеряет интерес, цена для всех наших демократий будет исторической и трагической», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в прошлом году начало украинского конфликта вызвало всплеск европейского интереса и щедрости с точки зрения различных видов помощи Киеву, но сейчас ситуация выглядит гораздо хуже. Правительства Евросоюза обещали больше финансовой помощи, чем США, но на практике эти обязательства оказались пустыми заявлениями. Украине требуется больше оружия, чтобы воевать против России, но поставки оказываются недостаточными. Победившая на парламентских выборах в Словакии партия, обещает и вовсе прекратить поставки оружия ВСУ и навесить вето на присоединение Киева к НАТО. Опросы в Европе также показывают уменьшение поддержки вооруженной помощи Украине и санкций против России. Некоторые аналитики связывают рост популярности крайне правой партии AdG в Германии со снижением энтузиазма относительно украинского государства, заключил автор газеты. Западные партнеры выражают усталость от постоянной помощи Украине, сообщил министр финансов Сергей Марченко. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли подтвердил, что Великобритания сталкивается с трудностями в поддержке Киева в конфликте с Россией. Также известно о разногласиях в рядах НАТО в отношении продолжения оказания различной помощи украинской стороне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин одержит победу на Украине из-за усталости и снижения интереса к конфликту со стороны западных стран. Об этом пишет британская газета The Times. «Если Путину будет позволено одержать победу на Украине из-за того, что Запад потеряет интерес, цена для всех наших демократий будет исторической и трагической», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в прошлом году начало украинского конфликта вызвало всплеск европейского интереса и щедрости с точки зрения различных видов помощи Киеву, но сейчас ситуация выглядит гораздо хуже. Правительства Евросоюза обещали больше финансовой помощи, чем США, но на практике эти обязательства оказались пустыми заявлениями. Украине требуется больше оружия, чтобы воевать против России, но поставки оказываются недостаточными. Победившая на парламентских выборах в Словакии партия, обещает и вовсе прекратить поставки оружия ВСУ и навесить вето на присоединение Киева к НАТО. Опросы в Европе также показывают уменьшение поддержки вооруженной помощи Украине и санкций против России. Некоторые аналитики связывают рост популярности крайне правой партии AdG в Германии со снижением энтузиазма относительно украинского государства, заключил автор газеты. Западные партнеры выражают усталость от постоянной помощи Украине, сообщил министр финансов Сергей Марченко. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли подтвердил, что Великобритания сталкивается с трудностями в поддержке Киева в конфликте с Россией. Также известно о разногласиях в рядах НАТО в отношении продолжения оказания различной помощи украинской стороне.