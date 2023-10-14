14 октября 2023

Министр финансов Украины пожаловался на западных союзников

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, украина, флаг, всу, stock
От украинской повестки уже устали западные союзники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные партнеры устали от регулярной помощи Украине. На слабость стран Европы пожаловался министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Я наблюдаю большую усталость, большую слабость наших партнеров. Они хотели бы забыть про войну», — сказал Марченко в интервью Reuters.

Министр уточнил, что сейчас во время переговоров представителям Украины требуется прилагать вдвое больше усилий, нежели годом ранее. Он отметил, что это связано с предстоящими выборами президента США, а также выборами в европарламент, которые состоятся в 2024 году.

Страны Запада ранее сообщали, что порядком устали от последствий конфликта на Украине. Приложенные усилия в виде санкций для России и регулярных траншей Украине лишь вымотали европейские страны. К тому же правительствам западных стран стало сложнее объяснить своим гражданам, ради какой такой великой цели им нужно прямо сейчас затянуть пояса, пишет телеканал 360.

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Западные партнеры устали от регулярной помощи Украине. На слабость стран Европы пожаловался министр финансов Украины Сергей Марченко. «Я наблюдаю большую усталость, большую слабость наших партнеров. Они хотели бы забыть про войну», — сказал Марченко в интервью Reuters. Министр уточнил, что сейчас во время переговоров представителям Украины требуется прилагать вдвое больше усилий, нежели годом ранее. Он отметил, что это связано с предстоящими выборами президента США, а также выборами в европарламент, которые состоятся в 2024 году. Страны Запада ранее сообщали, что порядком устали от последствий конфликта на Украине. Приложенные усилия в виде санкций для России и регулярных траншей Украине лишь вымотали европейские страны. К тому же правительствам западных стран стало сложнее объяснить своим гражданам, ради какой такой великой цели им нужно прямо сейчас затянуть пояса, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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