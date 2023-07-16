Sky News: саммит НАТО показал усталость Запада от конфликта на Украине

16 июля 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

Саммит НАТО проходил в Вильнюсе (архивное фото) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Саммит НАТО в Вильнюсе вызвал большие разногласия среди союзников Украины. Об этом заявил военный обозреватель британского телеканала Sky News Шон Белл, отметив, что на Западе устали от конфликта Киева и Москвы. «Усталость от боевых действий на Украине постепенно укореняется [среди стран Запада]. Мы видим, что некоторые истины, некоторые подводные течения начинают выходить на поверхность», — отметил Шон Белл, проанализировав саммит НАТО в Вильнюсе. Он также отметил, что странам Запада все труднее поставлять оружие на Украину, принимая на себя новые риски. Армия Украины объявила о контрнаступлении в начале июня. Однако за почти полтора месяца она не смогла достичь существенных результатов. Если так и будет продолжаться, то военный конфликт между Москвой и Киевом зайдет в тупик, отметил Белл. После этого может начаться переговорный процесс. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес потребовал от Украины благодарности за поставленную технику. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский вынуждает другие страны отказываться от собственных запасов вооружения. Саммит НАТО в Вильнюсе прошел 11—12 июля. На нем стороны согласились увеличить поставки оружия на Украину. Также были сформулированы гарантии безопасности для Киева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Саммит НАТО в Вильнюсе вызвал большие разногласия среди союзников Украины. Об этом заявил военный обозреватель британского телеканала Sky News Шон Белл, отметив, что на Западе устали от конфликта Киева и Москвы. «Усталость от боевых действий на Украине постепенно укореняется [среди стран Запада]. Мы видим, что некоторые истины, некоторые подводные течения начинают выходить на поверхность», — отметил Шон Белл, проанализировав саммит НАТО в Вильнюсе. Он также отметил, что странам Запада все труднее поставлять оружие на Украину, принимая на себя новые риски. Армия Украины объявила о контрнаступлении в начале июня. Однако за почти полтора месяца она не смогла достичь существенных результатов. Если так и будет продолжаться, то военный конфликт между Москвой и Киевом зайдет в тупик, отметил Белл. После этого может начаться переговорный процесс. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес потребовал от Украины благодарности за поставленную технику. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский вынуждает другие страны отказываться от собственных запасов вооружения. Саммит НАТО в Вильнюсе прошел 11—12 июля. На нем стороны согласились увеличить поставки оружия на Украину. Также были сформулированы гарантии безопасности для Киева.