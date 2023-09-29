Глава МИД Британии заявил, что поддерживать Киев тяжело и болезненно

30 сентября 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

Великобритании тяжело и болезненно поддерживать Украину, заявил Джеймс Клеверли Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритании тяжело и болезненно поддерживать Украину в конфликте с Россией. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. «Вот почему позиция правительства Соединенного Королевства тверда. Мы проясняем это всем нашим международным партнерам. Это тяжело и это болезненно. Но, если мы отступим, будет только тяжелее и больнее», — передает слова Джеймса Клеверли журнал House. По словам главы МИД Великобритании, Запад испытывает массу проблем от усталости конфликта на Украине. При этом отказаться поддерживать Киев Великобритания не может, потому что якобы ситуация в мире ухудшится. Ранее бывший британский военный атташе в Москве Джон Форман отметил, что Киев должен быть сдержанней в переговорах на международной арене. Если президент Украины Владимир Зеленский продолжит себя агрессивно вести, то страны Запада прекратят отправлять помощь, считает политик. При этом США не откажется от поддержки Киева из-за риска эскалации конфликта.

Великобритании тяжело и болезненно поддерживать Украину в конфликте с Россией. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. «Вот почему позиция правительства Соединенного Королевства тверда. Мы проясняем это всем нашим международным партнерам. Это тяжело и это болезненно. Но, если мы отступим, будет только тяжелее и больнее», — передает слова Джеймса Клеверли журнал House. По словам главы МИД Великобритании, Запад испытывает массу проблем от усталости конфликта на Украине. При этом отказаться поддерживать Киев Великобритания не может, потому что якобы ситуация в мире ухудшится. Ранее бывший британский военный атташе в Москве Джон Форман отметил, что Киев должен быть сдержанней в переговорах на международной арене. Если президент Украины Владимир Зеленский продолжит себя агрессивно вести, то страны Запада прекратят отправлять помощь, считает политик. При этом США не откажется от поддержки Киева из-за риска эскалации конфликта.