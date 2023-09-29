Глава МИД Британии заявил, что поддерживать Киев тяжело и болезненно

Великобритании тяжело и болезненно поддерживать Украину в конфликте с Россией. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
«Вот почему позиция правительства Соединенного Королевства тверда. Мы проясняем это всем нашим международным партнерам. Это тяжело и это болезненно. Но, если мы отступим, будет только тяжелее и больнее», —
По словам главы МИД Великобритании, Запад испытывает массу проблем от усталости конфликта на Украине. При этом отказаться поддерживать Киев Великобритания не может, потому что якобы ситуация в мире ухудшится.
Ранее бывший британский военный атташе в Москве Джон Форман отметил, что Киев должен быть сдержанней в переговорах на международной арене. Если президент Украины Владимир Зеленский продолжит себя агрессивно вести, то страны Запада прекратят отправлять помощь, считает политик. При этом США не откажется от поддержки Киева из-за риска эскалации конфликта.
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