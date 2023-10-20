Курганские силовики задержали браконьеров, убивших трех косуль

21 октября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции задержали браконьеров за убийство косуль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Курган-Екатеринбург сотрудники управления уголовного розыска и Росгвардии задержали браконьеров, один из которых ранее был судим. В багажнике их автомобиля были обнаружены три туши сибирской косули, ружье и патроны к нему, сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В ночное время 20 октября на трассе Курган-Екатеринбург сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии задержали автомобиль с тремя гражданами, один из которых ранее судимый. В багажнике автомобиля были обнаружены три разделанные туши сибирской косули, а также охотничье ружье и патроны к нему», — сообщается на сайте ведомства. Полицейские выяснили, что браконьеры убили животных на территории Каргапольского округа. Материальный ущерб от их действий составил 240 тысяч рублей. Следователь межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особо крупным ущербом». По этой статье мужчинам грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы. На данный момент фигуранты задержаны.

На трассе Курган-Екатеринбург сотрудники управления уголовного розыска и Росгвардии задержали браконьеров, один из которых ранее был судим. В багажнике их автомобиля были обнаружены три туши сибирской косули, ружье и патроны к нему, сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В ночное время 20 октября на трассе Курган-Екатеринбург сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии задержали автомобиль с тремя гражданами, один из которых ранее судимый. В багажнике автомобиля были обнаружены три разделанные туши сибирской косули, а также охотничье ружье и патроны к нему», — сообщается на сайте ведомства. Полицейские выяснили, что браконьеры убили животных на территории Каргапольского округа. Материальный ущерб от их действий составил 240 тысяч рублей. Следователь межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особо крупным ущербом». По этой статье мужчинам грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы. На данный момент фигуранты задержаны.