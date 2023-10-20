20 октября 2023

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Оренбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
На борту «Уральских авиалиний» пассажир пожаловался на резкое ухудшение здоровья Фото:

Самолет А-321 авиакомпании «Уральских авиалиний» 15 октября совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за резкого ухудшения здоровья пассажира. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.

«Аэропорт Оренбург. Посадка ВС „Уральских авиалиний“ на ближайший аэродром с массой, превышающей максимальную посадочную, по причине резкого ухудшения здоровья пассажира. Перед посадкой экипаж выполнил предпосадочную подготовку в полном объеме», — сказано в сообщении.

Посадка произошла 04:23 часа по местному времени, а вылет в 05:56 часов. Воздушное судно совершало рейс Москва — Худжанд (Таджикистан).

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. Там отказались комментировать произошедшее.

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Самолет А-321 авиакомпании «Уральских авиалиний» 15 октября совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за резкого ухудшения здоровья пассажира. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «Аэропорт Оренбург. Посадка ВС „Уральских авиалиний“ на ближайший аэродром с массой, превышающей максимальную посадочную, по причине резкого ухудшения здоровья пассажира. Перед посадкой экипаж выполнил предпосадочную подготовку в полном объеме», — сказано в сообщении. Посадка произошла 04:23 часа по местному времени, а вылет в 05:56 часов. Воздушное судно совершало рейс Москва — Худжанд (Таджикистан). Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. Там отказались комментировать произошедшее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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