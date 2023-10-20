Мэры из ХМАО поздравили Комарову с днем рождения

Комарову поздравляют главы муниципалитетов и районов Югры с днем рождения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сегодня празднует свой день рождения. Подчиненные губернатора в соцсети поздравляют руководителя. Так глава Белоярского района Сергей Маненков поблагодарил Комарову за повышение качества жизни югорчан, а мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко пожелал крепкого здоровья и оптимизма.

«Уважаемая Наталья Владимировна! Мы ценим Ваши профессиональные качества, весомый личный вклад в социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа, повышение качества жизни людей», — поделился Маненков в своем telegram-канале. «Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, силы и мудрости в решении стоящих перед Вами задач!» — пожелал Кощенко.

К поздравлениям присоединился глава Октябрьского района Сергей Заплатин, отметив мудрость и эффективность работы главы Югры. Мэр Югорска Алексей Харлов и глава Радужного Наталья Гулина поблагодарили Комарову за поддержку участников СВО и их семей, а так же за помощь в восстановлении разрушенных территорий в новых регионах РФ.