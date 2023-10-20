В Кургане скончалась заведующая гастроэнтерологическим отделением

21 октября 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Екатерина Нарицына была врачом-гастроэнтерологом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане скончалась заведующий гастроэнтерологическим отделением, врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории Екатерина Нарицына. Об этом сообщили в пресс-службе депздрава Курганской области. «С прискорбием сообщаем, что 21 октября 2023 года на 42-м году жизни скончалась заведующий гастроэнтерологическим отделением в областной клинической больнице, врач-гастроэнтеролог Екатерина Нарицына. Департамент здравоохранения, администрация и коллектив больницы скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким Екатерины Петровны», — сообщили в telegram-канале ведомства. Екатерина Нарицына окончила Челябинскую государственную медицинскую академию в 2005 году, после чего проходила интернатуру по специальности «терапия» на базе областной клинической больницы. С 2019 года Нарицына возглавляла гастроэнтерологическое отделение. За добросовестный труд она была неоднократно награждена грамотой больницы и регионального депздрава.

В Кургане скончалась заведующий гастроэнтерологическим отделением, врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории Екатерина Нарицына. Об этом сообщили в пресс-службе депздрава Курганской области. «С прискорбием сообщаем, что 21 октября 2023 года на 42-м году жизни скончалась заведующий гастроэнтерологическим отделением в областной клинической больнице, врач-гастроэнтеролог Екатерина Нарицына. Департамент здравоохранения, администрация и коллектив больницы скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким Екатерины Петровны», — сообщили в telegram-канале ведомства. Екатерина Нарицына окончила Челябинскую государственную медицинскую академию в 2005 году, после чего проходила интернатуру по специальности «терапия» на базе областной клинической больницы. С 2019 года Нарицына возглавляла гастроэнтерологическое отделение. За добросовестный труд она была неоднократно награждена грамотой больницы и регионального депздрава.