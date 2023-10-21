Армия Израиля: в заложниках у ХАМАС находятся минимум 210 человек

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ЦАХАЛ связался с 210 пленниками ХАМАСа, пишет The Jerusalem Post Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контакт с 210 заложниками, которые находятся в плену у ХАМАСа. Об этом рассказали в ЦАХАЛе.

«На данный момент послания были доставлены 210 заложникам ХАМАСа», — передает сообщение ЦАХАЛа The Jerusalem Post. Там добавили, что основная цель военных заключается в возвращении всех похищенных домой. Также сообщается, что число погибших израильских военнослужащих составляет 307 человек.

По словам высокопоставленного представителя ХАМАСа, движение будет готово отпустить всех пленных мирных израильтян в течение одного часа. Для этого необходимо, чтобы ЦАХАЛ прекратил бомбардировки сектор Газа.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контакт с 210 заложниками, которые находятся в плену у ХАМАСа. Об этом рассказали в ЦАХАЛе. «На данный момент послания были доставлены 210 заложникам ХАМАСа», — передает сообщение ЦАХАЛа The Jerusalem Post. Там добавили, что основная цель военных заключается в возвращении всех похищенных домой. Также сообщается, что число погибших израильских военнослужащих составляет 307 человек. По словам высокопоставленного представителя ХАМАСа, движение будет готово отпустить всех пленных мирных израильтян в течение одного часа. Для этого необходимо, чтобы ЦАХАЛ прекратил бомбардировки сектор Газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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