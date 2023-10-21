Армия Израиля: в заложниках у ХАМАС находятся минимум 210 человек

ЦАХАЛ связался с 210 пленниками ХАМАСа, пишет The Jerusalem Post
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контакт с 210 заложниками, которые находятся в плену у ХАМАСа. Об этом рассказали в ЦАХАЛе.
«На данный момент послания были доставлены 210 заложникам ХАМАСа», —
По словам высокопоставленного представителя ХАМАСа, движение будет готово отпустить всех пленных мирных израильтян в течение одного часа. Для этого необходимо, чтобы ЦАХАЛ прекратил бомбардировки сектор Газа.
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