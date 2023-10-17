NBC: ХАМАС готовы отпустить заложников, если Израиль перестанет атаковать

18 октября 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

ХАМАС готовы отпустить пленных израильтян в течение одного часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Если израильская армия (ЦАХАЛ) прекратит наносить удары по сектору Газа, ХАМАС будут готовы отпустить всех пленных мирных израильтян. Об этом заявил высокопоставленный представитель движения. «Группировка ХАМАС будет готова освободить всех гражданских заложников, если ЦАХАЛ прекратит свои удары по сектору Газа», — передает сообщение представителя движения NBC. Израильтян обещают отпустить в течение одного часа. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. ЦАХАЛ сообщила о подготовке к расширению военной операции «Железные мечи», задача которой уничтожение палестинского движения ХАМАС. В свои очередь боевики пообещали казнить гражданских пленных в ответ на атаки израильской армии. 17 октября представитель боевого крыла палестинского движения Абу Убайда сообщил, что в секторе Газа удерживают от 200 до 250 израильтян, из них 22 погибли при ударах Израиля по Газе.

Если израильская армия (ЦАХАЛ) прекратит наносить удары по сектору Газа, ХАМАС будут готовы отпустить всех пленных мирных израильтян. Об этом заявил высокопоставленный представитель движения. «Группировка ХАМАС будет готова освободить всех гражданских заложников, если ЦАХАЛ прекратит свои удары по сектору Газа», — передает сообщение представителя движения NBC. Израильтян обещают отпустить в течение одного часа. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. ЦАХАЛ сообщила о подготовке к расширению военной операции «Железные мечи», задача которой уничтожение палестинского движения ХАМАС. В свои очередь боевики пообещали казнить гражданских пленных в ответ на атаки израильской армии. 17 октября представитель боевого крыла палестинского движения Абу Убайда сообщил, что в секторе Газа удерживают от 200 до 250 израильтян, из них 22 погибли при ударах Израиля по Газе.