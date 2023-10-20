Спасатели предупредили жителей ЯНАО об опасной погоде

На территории Приуральского, Шурышкарского и Надымского районов ЯНАО 22 октября ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Сотрудники окружного управления МЧС просят жителей быть осторожными, а автолюбителям рекомендуют отказаться от дальних поездок.
«22 октября по данным синоптиков в Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Спасатели рекомендует автолюбителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий», — сообщается на официальном сайте ведомства.
Жителям необходимо также избегать нахождения вблизи деревьев, линий электропередач, рекламных щитов из-за их возможного обрушения от сильного ветра. Если сильный ветер застал на улице, то укрыться нужно в зданиях или подъездах жилых домов.
Ранее в ЯНАО из-за сильного ветра было остановлено движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги. Ограничение было введено вечером 20 октября.
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