Зюганов назвал сроки объявления новой президентской кампании

Новая президентская кампания может быть объявлена в сроки с 17 по 19 декабря. Об этом сообщает лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
«[Съезд] будет после объявления выборной кампании президентской, я думаю, она будет объявлена в интервале 17—19 декабря, через два-три дня мы проведем съезд», — передают слова Зюганова РИА Новости.
Ранее источники, близкие к руководству некоторых регионов РФ, сообщили, что администрация президента РФ ищет доверенных лиц для кандидата на пост главы государства от власти на президентских выборах. Как передает собеседник агентства, Кремль поручил «увеличить уровень поддержки кандидата» своей аудиторией. Следовательно, доверенные лица должны публично поддерживать президента России Владимира Путина и СВО.
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