Разведчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра Сальдо: российские разведчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ и взяли трофеи 21 октября 2023 в 17:06 Размер текста - 17 + Российские разведчики привели в негодность средства наблюдения и связи, а также оружие ВСУ Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские разведчики на правом берегу Днепра ликвидировали наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале. «Наши разведчики провели рейд на правый берег Днепра, где уничтожили вражеский наблюдательный пункт», — говорится на канале . Сальдо добавил, что российским разведчикам удалось ликвидировать личный состав противника. Также бойцы привели в негодность средства наблюдения и связи, а также оружие. По информации Сальдо, разведчики взяли флаг одной из украинских частей ВСУ и документы в качестве трофеев. Ранее российская армия на южнодонецком направлении уничтожила две разведывательные группы ВСУ, а также склад боеприпасов. Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» России Олег Чехов отметил, что армия России также ликвидировала места сосредоточения живой силы противника. Российские разведчики на правом берегу Днепра ликвидировали наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале. «Наши разведчики провели рейд на правый берег Днепра, где уничтожили вражеский наблюдательный пункт», — говорится на канале. Сальдо добавил, что российским разведчикам удалось ликвидировать личный состав противника. Также бойцы привели в негодность средства наблюдения и связи, а также оружие. По информации Сальдо, разведчики взяли флаг одной из украинских частей ВСУ и документы в качестве трофеев. Ранее российская армия на южнодонецком направлении уничтожила две разведывательные группы ВСУ, а также склад боеприпасов. Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» России Олег Чехов отметил, что армия России также ликвидировала места сосредоточения живой силы противника. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям