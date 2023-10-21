Разведчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Сальдо: российские разведчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ и взяли трофеи
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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, прицел, разведчик, stock
Российские разведчики привели в негодность средства наблюдения и связи, а также оружие ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские разведчики на правом берегу Днепра ликвидировали наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале.

«Наши разведчики провели рейд на правый берег Днепра, где уничтожили вражеский наблюдательный пункт», — говорится на канале. Сальдо добавил, что российским разведчикам удалось ликвидировать личный состав противника. Также бойцы привели в негодность средства наблюдения и связи, а также оружие. По информации Сальдо, разведчики взяли флаг одной из украинских частей ВСУ и документы в качестве трофеев.

Ранее российская армия на южнодонецком направлении уничтожила две разведывательные группы ВСУ, а также склад боеприпасов. Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» России Олег Чехов отметил, что армия России также ликвидировала места сосредоточения живой силы противника.

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Российские разведчики на правом берегу Днепра ликвидировали наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале. «Наши разведчики провели рейд на правый берег Днепра, где уничтожили вражеский наблюдательный пункт», — говорится на канале. Сальдо добавил, что российским разведчикам удалось ликвидировать личный состав противника. Также бойцы привели в негодность средства наблюдения и связи, а также оружие. По информации Сальдо, разведчики взяли флаг одной из украинских частей ВСУ и документы в качестве трофеев. Ранее российская армия на южнодонецком направлении уничтожила две разведывательные группы ВСУ, а также склад боеприпасов. Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» России Олег Чехов отметил, что армия России также ликвидировала места сосредоточения живой силы противника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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