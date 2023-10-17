Армия РФ разбомбила склад и две группы разведчиков ВСУ в ДНР 17 октября 2023 в 07:21 Размер текста - 17 + Группировка «Восток» нанесла удар по украинскому складу с боеприпасами на южнодонецком направлении Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артиллерия РФ уничтожила две разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад боеприпасов на южнодонецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» России Олег Чехов. «Артиллерийским огнем уничтожены две разведгруппы ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского, а также склад боеприпасов севернее Никольского. Барражирующим боеприпасом „Ланцет“ уничтожена БМП-2 ВСУ в районе Угледара», — заявил Олег Чехов, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что противник также потерял буксируемые гаубицы «Мста-Б», три минометных расчета и пушку «Гиацинт-Б». К тому же, армия России на южнодонецком направлении уничтожила места сосредоточения живой силы противника. Армия Украины за время своего контрнаступления не смогла добиться существенных успехов. Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинское наступление закончилось 13 октября. Глава Минобороны России Сергей Шойгу докладывал, что армия Украины потеряла 1,5 тысячи бронированных машин противника, передает RT. Артиллерия РФ уничтожила две разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад боеприпасов на южнодонецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» России Олег Чехов. «Артиллерийским огнем уничтожены две разведгруппы ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского, а также склад боеприпасов севернее Никольского. Барражирующим боеприпасом „Ланцет“ уничтожена БМП-2 ВСУ в районе Угледара», — заявил Олег Чехов, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что противник также потерял буксируемые гаубицы «Мста-Б», три минометных расчета и пушку «Гиацинт-Б». К тому же, армия России на южнодонецком направлении уничтожила места сосредоточения живой силы противника. Армия Украины за время своего контрнаступления не смогла добиться существенных успехов. Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинское наступление закончилось 13 октября. Глава Минобороны России Сергей Шойгу докладывал, что армия Украины потеряла 1,5 тысячи бронированных машин противника, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям