20 октября 2023

В Нижней Салде умер 12-летний мальчик, надышавшийся газом

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосервис. СТО. Мегион, газ, пропан, газовый баллон
12-летний школьник умер из-за употребления газа Фото:

В Нижней Салде (Свердловская область) 20 октября 12-летний мальчик вместе со своим 16-летним другом употребляли газ из баллонов, после чего младший ребенок скончался. Информация об этом появилась в СМИ.

«12-летний Денис (имена изменены — прим.ред) вместе со своим 16-летним другом Кириллом употребляли газ из баллонов. Денису сразу же стало плохо, и отец отвез его в больницу. Через несколько часов школьник скончался», — пишет «КП-Екатеринбург» без ссылки на источник информации. Похороны несовершеннолетнего пройдут 23 октября.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев.

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В Нижней Салде (Свердловская область) 20 октября 12-летний мальчик вместе со своим 16-летним другом употребляли газ из баллонов, после чего младший ребенок скончался. Информация об этом появилась в СМИ. «12-летний Денис (имена изменены — прим.ред) вместе со своим 16-летним другом Кириллом употребляли газ из баллонов. Денису сразу же стало плохо, и отец отвез его в больницу. Через несколько часов школьник скончался», — пишет «КП-Екатеринбург» без ссылки на источник информации. Похороны несовершеннолетнего пройдут 23 октября. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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