В Нижней Салде умер 12-летний мальчик, надышавшийся газом

В Нижней Салде (Свердловская область) 20 октября 12-летний мальчик вместе со своим 16-летним другом употребляли газ из баллонов, после чего младший ребенок скончался. Информация об этом появилась в СМИ.
«12-летний Денис (имена изменены — прим.ред) вместе со своим 16-летним другом Кириллом употребляли газ из баллонов. Денису сразу же стало плохо, и отец отвез его в больницу. Через несколько часов школьник скончался», — пишет «КП-Екатеринбург» без ссылки на источник информации. Похороны несовершеннолетнего пройдут 23 октября.
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев.
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