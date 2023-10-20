Мишустин повысил зарплату госслужащему из ЯНАО

Мишустин присвоил новый классный чин главе Управления Росреестра по ЯНАО

Присвоение классного чина советника первого класса повлечет увеличение зарплаты госслужащего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении нового классного чина руководителю управления Росреестра по ЯНАО Михаилу Кириллову, что в свою очередь повлечет увеличение заработной платы. Решение главы правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября. Присвоить классный чин государственного советника Российской Федерации 1 класса Михаилу Кириллову, руководителю Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЯНАО», — говорится в документе, подписанном Михаилом Мишустиным.

Согласно законодательству, повышение классного чина влечет за собой и увеличение оклада, который полагается госслужащему. Должностной оклад и иные надбавки в совокупности составляют заработную плату сотрудника.