Мишустин повысил зарплату госслужащему из ЯНАО

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении нового классного чина руководителю управления Росреестра по ЯНАО Михаилу Кириллову, что в свою очередь повлечет увеличение заработной платы. Решение главы правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября. Присвоить классный чин государственного советника Российской Федерации 1 класса Михаилу Кириллову, руководителю Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЯНАО», — говорится в документе, подписанном Михаилом Мишустиным.
Согласно законодательству, повышение классного чина влечет за собой и увеличение оклада, который полагается госслужащему. Должностной оклад и иные надбавки в совокупности составляют заработную плату сотрудника.
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