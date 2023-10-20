20 октября 2023
19 октября 2023

Мишустин повысил зарплату госслужащему из ЯНАО

Мишустин присвоил новый классный чин главе Управления Росреестра по ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Присвоение классного чина советника первого класса повлечет увеличение зарплаты госслужащего Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении нового классного чина руководителю управления Росреестра по ЯНАО Михаилу Кириллову, что в свою очередь повлечет увеличение заработной платы. Решение главы правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября. Присвоить классный чин государственного советника Российской Федерации 1 класса Михаилу Кириллову, руководителю Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЯНАО», — говорится в документе, подписанном Михаилом Мишустиным.

Согласно законодательству, повышение классного чина влечет за собой и увеличение оклада, который полагается госслужащему. Должностной оклад и иные надбавки в совокупности составляют заработную плату сотрудника.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении нового классного чина руководителю управления Росреестра по ЯНАО Михаилу Кириллову, что в свою очередь повлечет увеличение заработной платы. Решение главы правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября. Присвоить классный чин государственного советника Российской Федерации 1 класса Михаилу Кириллову, руководителю Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЯНАО», — говорится в документе, подписанном Михаилом Мишустиным. Согласно законодательству, повышение классного чина влечет за собой и увеличение оклада, который полагается госслужащему. Должностной оклад и иные надбавки в совокупности составляют заработную плату сотрудника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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