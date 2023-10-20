20 октября 2023

О приставании мигранта-маршрутчика к девушке в Магнитогорске доложат Бастрыкину

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Дело о приставании мигранта водителя маршрутки к пассажирке проверят на самом высоком уровне Фото:

Дело по факту приставаний мигранта-водителя маршрутки к пассажирке в Магнитогорске Челябинской области поставлено на контроль главы СКР Александра Бастрыкина. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки», — заявили в пресс-службе ведомства. Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка.

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) по пути домой подверглась в маршрутке настойчивым приставаниям со стороны водителя-мигранта. Девушке удалось убежать, о произошедшем она рассказала в социальных сетях.

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Дело по факту приставаний мигранта-водителя маршрутки к пассажирке в Магнитогорске Челябинской области поставлено на контроль главы СКР Александра Бастрыкина. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки», — заявили в пресс-службе ведомства. Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка. Жительница Магнитогорска (Челябинская область) по пути домой подверглась в маршрутке настойчивым приставаниям со стороны водителя-мигранта. Девушке удалось убежать, о произошедшем она рассказала в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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