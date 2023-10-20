О приставании мигранта-маршрутчика к девушке в Магнитогорске доложат Бастрыкину

Дело по факту приставаний мигранта-водителя маршрутки к пассажирке в Магнитогорске Челябинской области поставлено на контроль главы СКР Александра Бастрыкина. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки», — заявили в пресс-службе ведомства. Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка.
Жительница Магнитогорска (Челябинская область) по пути домой подверглась в маршрутке настойчивым приставаниям со стороны водителя-мигранта. Девушке удалось убежать, о произошедшем она рассказала в социальных сетях.
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