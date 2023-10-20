ГИБДД раскрыла подробности аварии автобуса с легковушкой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автобус, внутри которого находилось 35 пассажиров, врезался в Daewoo Nexia. В результате аварии госпитализировали водителя легковушки. Водитель автобуса ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД шесть раз, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель автобуса врезался в Daewoo Nexia, впоследствии чего иномарку откинуло на столб. В результате ДТП госпитализировали 26-летнюю девушку-водителя легковушки. Автобусом управлял 38-летний мужчина со стажем вождения 16 лет. К административной ответственности привлекался шесть раз», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла примерно в 18 часов 21 октября на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной — Шаумяна. Водитель автобуса пояснил, что иномарка резко затормозила перед общественным транспортом, поэтому избежать столкновения не удалось.
В Екатеринбурге автобус, внутри которого находилось 35 пассажиров, врезался в Daewoo Nexia. В результате аварии госпитализировали водителя легковушки. Водитель автобуса ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД шесть раз, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель автобуса врезался в Daewoo Nexia, впоследствии чего иномарку откинуло на столб. В результате ДТП госпитализировали 26-летнюю девушку-водителя легковушки. Автобусом управлял 38-летний мужчина со стажем вождения 16 лет. К административной ответственности привлекался шесть раз», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 18 часов 21 октября на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной — Шаумяна. Водитель автобуса пояснил, что иномарка резко затормозила перед общественным транспортом, поэтому избежать столкновения не удалось.