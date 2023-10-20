ГИБДД раскрыла подробности аварии автобуса с легковушкой в Екатеринбурге Водителя автобуса, устроившего ДТП в Екатеринбурге, штрафовали шесть раз 21 октября 2023 в 23:12 Размер текста - 17 + Авария произошла на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной — Шаумяна (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Екатеринбурге автобус, внутри которого находилось 35 пассажиров, врезался в Daewoo Nexia. В результате аварии госпитализировали водителя легковушки. Водитель автобуса ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД шесть раз, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель автобуса врезался в Daewoo Nexia, впоследствии чего иномарку откинуло на столб. В результате ДТП госпитализировали 26-летнюю девушку-водителя легковушки. Автобусом управлял 38-летний мужчина со стажем вождения 16 лет. К административной ответственности привлекался шесть раз», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 18 часов 21 октября на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной — Шаумяна. Водитель автобуса пояснил, что иномарка резко затормозила перед общественным транспортом, поэтому избежать столкновения не удалось. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу В Екатеринбурге автобус, внутри которого находилось 35 пассажиров, врезался в Daewoo Nexia. В результате аварии госпитализировали водителя легковушки. Водитель автобуса ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД шесть раз, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель автобуса врезался в Daewoo Nexia, впоследствии чего иномарку откинуло на столб. В результате ДТП госпитализировали 26-летнюю девушку-водителя легковушки. Автобусом управлял 38-летний мужчина со стажем вождения 16 лет. К административной ответственности привлекался шесть раз», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 18 часов 21 октября на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной — Шаумяна. Водитель автобуса пояснил, что иномарка резко затормозила перед общественным транспортом, поэтому избежать столкновения не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям