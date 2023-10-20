20 октября 2023

ГИБДД раскрыла подробности аварии автобуса с легковушкой в Екатеринбурге

Водителя автобуса, устроившего ДТП в Екатеринбурге, штрафовали шесть раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с автобусом с отказавшими тормозами в Перми на ул 1905 года, дтп, автобус, авария, разбитая машина
Авария произошла на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной — Шаумяна (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге автобус, внутри которого находилось 35 пассажиров, врезался в Daewoo Nexia. В результате аварии госпитализировали водителя легковушки. Водитель автобуса ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД шесть раз, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель автобуса врезался в Daewoo Nexia, впоследствии чего иномарку откинуло на столб. В результате ДТП госпитализировали 26-летнюю девушку-водителя легковушки. Автобусом управлял 38-летний мужчина со стажем вождения 16 лет. К административной ответственности привлекался шесть раз», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 18 часов 21 октября на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной — Шаумяна. Водитель автобуса пояснил, что иномарка резко затормозила перед общественным транспортом, поэтому избежать столкновения не удалось.

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В Екатеринбурге автобус, внутри которого находилось 35 пассажиров, врезался в Daewoo Nexia. В результате аварии госпитализировали водителя легковушки. Водитель автобуса ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД шесть раз, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель автобуса врезался в Daewoo Nexia, впоследствии чего иномарку откинуло на столб. В результате ДТП госпитализировали 26-летнюю девушку-водителя легковушки. Автобусом управлял 38-летний мужчина со стажем вождения 16 лет. К административной ответственности привлекался шесть раз», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 18 часов 21 октября на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной — Шаумяна. Водитель автобуса пояснил, что иномарка резко затормозила перед общественным транспортом, поэтому избежать столкновения не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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