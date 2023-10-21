21 октября 2023
20 октября 2023

В Екатеринбурге силовики задержали иностранного водителя с поддельными правами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, гибдд, водительские права, дпс, заполнение протокола
У иностранца были поддельные водительские права Фото:

В Екатеринбурге полицейские во время рейда задержали иностранца, который был за рулем с поддельными водительскими правами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«В ходе операции сотрудниками ДПС был выявлен автомобиль под управлением иностранного гражданина, который предъявил водительское удостоверение, имеющее признаки подделки. Нарушитель передвигался по окраине города на улице Бебеля», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого силовики задержали водителя, который сел за руль с лишенными водительскими правами. Всего в ходе рейда 20 октября полицейские составили 38 административных протоколов, в том числе за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, мелкое хулиганство.

Ранее полицейские в ночь на 30 сентября устроили рейд по барам и центральным улицам Екатеринбурга. В ходе облавы силовики выписали более 55 административных протоколов.

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В Екатеринбурге полицейские во время рейда задержали иностранца, который был за рулем с поддельными водительскими правами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «В ходе операции сотрудниками ДПС был выявлен автомобиль под управлением иностранного гражданина, который предъявил водительское удостоверение, имеющее признаки подделки. Нарушитель передвигался по окраине города на улице Бебеля», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме этого силовики задержали водителя, который сел за руль с лишенными водительскими правами. Всего в ходе рейда 20 октября полицейские составили 38 административных протоколов, в том числе за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, мелкое хулиганство. Ранее полицейские в ночь на 30 сентября устроили рейд по барам и центральным улицам Екатеринбурга. В ходе облавы силовики выписали более 55 административных протоколов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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