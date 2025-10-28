Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Путин указал Артюхову на проблемы с качеством воды в ЯНАО

28 октября 2025 в 16:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В крупных городах ЯНАО ситуация с водой почти решена

В крупных городах ЯНАО ситуация с водой почти решена

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин указал губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову на существующие в регионе проблемы с качеством воды. Он уточнил, что это один из наиважнейших пунктов, чтоб позаботиться о здоровье населения. Такие слова прозвучали во время доклада Артюхова о социально-экономическом развитии Ямала.

«Чтобы о здоровье людей позаботиться, нужно, конечно, уделить особое внимание качеству питьевой воды. Это проблема региона, вы знаете», — сказал Путин.

Артюхов, в свою очередь, подтвердил, что проблема существует, но уточнил, что она связана с небольшими поселками, а в крупных городах почти решена. Сейчас по этому вопросу ведется активная работа: создаются специальные программы и модульные современные очистные сооружения, которые дают необходимы результат. «Я думаю, в ближайшие годы уже ситуация будет во многом решена», — подытожил губернатор.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал