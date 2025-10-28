Путин указал Артюхову на проблемы с качеством воды в ЯНАО

В крупных городах ЯНАО ситуация с водой почти решена Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин указал губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову на существующие в регионе проблемы с качеством воды. Он уточнил, что это один из наиважнейших пунктов, чтоб позаботиться о здоровье населения. Такие слова прозвучали во время доклада Артюхова о социально-экономическом развитии Ямала.

«Чтобы о здоровье людей позаботиться, нужно, конечно, уделить особое внимание качеству питьевой воды. Это проблема региона, вы знаете», — сказал Путин.