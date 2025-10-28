Путин указал Артюхову на проблемы с качеством воды в ЯНАО
В крупных городах ЯНАО ситуация с водой почти решена
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин указал губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову на существующие в регионе проблемы с качеством воды. Он уточнил, что это один из наиважнейших пунктов, чтоб позаботиться о здоровье населения. Такие слова прозвучали во время доклада Артюхова о социально-экономическом развитии Ямала.
«Чтобы о здоровье людей позаботиться, нужно, конечно, уделить особое внимание качеству питьевой воды. Это проблема региона, вы знаете», — сказал Путин.
Артюхов, в свою очередь, подтвердил, что проблема существует, но уточнил, что она связана с небольшими поселками, а в крупных городах почти решена. Сейчас по этому вопросу ведется активная работа: создаются специальные программы и модульные современные очистные сооружения, которые дают необходимы результат. «Я думаю, в ближайшие годы уже ситуация будет во многом решена», — подытожил губернатор.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!