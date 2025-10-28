Путин оценил масштаб преобразований к 50-летию Нового Уренгоя

Празднование юбилея Нового Уренгоя имело статус федерального события Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту России Владимиру Путину о прошедшем юбилее Нового Уренгоя, поблагодарив от имени всех ямальцев за праздник, которому было присвоено федеральное значение. Доклад Артюхова Путину об итогах развития Ямала за год прошел в Кремле сегодня.

«Мы в этом году отпраздновали 50-летие нашей газовой столицы, Нового Уренгоя. Хочу Вам особые слова благодарности передать от всех северян. Мы работали по большому государственному распоряжению», — отметил губернатор ЯНАО в разговоре с Путиным.

Создание оргкомитета празднования 50-летия Нового Уренгоя несколько лет назад поддержал Владимир Путин. Как отметил Артюхов, за время подготовки к празднованию город кардинально преобразился и в нем было построено большое количество новых объектов.

