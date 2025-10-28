Артюхов: вторая смена у школьников уйдет в прошлое
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Вторая смена у школьников ЯНАО в ближайшем будущем уйдет в прошлое. Это случится благодаря восстановлению и строительству новых школ, сообщил сегодня губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Восемь новых школ строим, еще порядка шести находятся в капитальном ремонте. Я думаю, по мере ввода — часть школ вводится в следующем учебном году — еще через год проблема во многом будет уже уходить», — уточнил он, отвечая на вопрос президента.
Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин встретиться с ямальским губернатором Дмитрием Артюховым. В ходе встречи были озвучены важные социально-экономические решения в ЯНАО.
