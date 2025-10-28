Артюхов: вторая смена у школьников уйдет в прошлое

Артюхов пообещал решить проблему вторых смен в школах Фото: Роман Наумов © URA.RU

Вторая смена у школьников ЯНАО в ближайшем будущем уйдет в прошлое. Это случится благодаря восстановлению и строительству новых школ, сообщил сегодня губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Восемь новых школ строим, еще порядка шести находятся в капитальном ремонте. Я думаю, по мере ввода — часть школ вводится в следующем учебном году — еще через год проблема во многом будет уже уходить», — уточнил он, отвечая на вопрос президента.