Пермяк в маске маньяка из фильма «Крик» кувалдой разбил дверь магазина

Житель Александровска (Пермский край) в маске персонажа из фильма «Крик» кувалдой разбил стеклянную дверь магазина «Пятерочка». Скрыться с награбленным ему помешали прибывшие на место преступления сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР), указано в судебном постановлении.
«Было установлено, что в августе 2023 года в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Александровска, вооружившись кувалдой, а лицо спрятав под маской „Крик“, разбил стеклянную входную дверь магазина „Пятерочка“ и незаконно проник в помещение. Он собрал в рюкзак продукты питания и алкоголь, но до конца осуществить преступный умысел не смог — на выходе его задержали сотрудники ГБР», — написано на сайте Александровского городского суда.
Злоумышленника наказали принудительными работами на срок в один год и шесть месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.
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