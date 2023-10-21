21 октября 2023
20 октября 2023

Пермяк в маске маньяка из фильма «Крик» кувалдой разбил дверь магазина

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, большегруз, автотранспорт, маска крик
Мужчина спрятал лицо под маской Фото:

Житель Александровска (Пермский край) в маске персонажа из фильма «Крик» кувалдой разбил стеклянную дверь магазина «Пятерочка». Скрыться с награбленным ему помешали прибывшие на место преступления сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР), указано в судебном постановлении.

«Было установлено, что в августе 2023 года в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Александровска, вооружившись кувалдой, а лицо спрятав под маской „Крик“, разбил стеклянную входную дверь магазина „Пятерочка“ и незаконно проник в помещение. Он собрал в рюкзак продукты питания и алкоголь, но до конца осуществить преступный умысел не смог — на выходе его задержали сотрудники ГБР», — написано на сайте Александровского городского суда.

Злоумышленника наказали принудительными работами на срок в один год и шесть месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.

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Житель Александровска (Пермский край) в маске персонажа из фильма «Крик» кувалдой разбил стеклянную дверь магазина «Пятерочка». Скрыться с награбленным ему помешали прибывшие на место преступления сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР), указано в судебном постановлении. «Было установлено, что в августе 2023 года в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Александровска, вооружившись кувалдой, а лицо спрятав под маской „Крик“, разбил стеклянную входную дверь магазина „Пятерочка“ и незаконно проник в помещение. Он собрал в рюкзак продукты питания и алкоголь, но до конца осуществить преступный умысел не смог — на выходе его задержали сотрудники ГБР», — написано на сайте Александровского городского суда. Злоумышленника наказали принудительными работами на срок в один год и шесть месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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