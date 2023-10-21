В омском детдоме воспитанница избила девочку и заставила ее мыть руками унитазы. Видео

22 октября 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Воспитаннице детдома якобы не понравилось, что девочка опоздала на ужин Фото: Сергей Русанов © URA.RU В селе Большие Уки Большеуковского района воспитанница избила девочку и заставила мыть унитазы в женском и мужском туалетах руками. Об этом сообщает Следственный комитет по Омской области, который уже возбудил уголовное дело. «Около 20 часов 15 октября 16-летняя воспитанница детского дома нанесла множество ударов руками сверстнице за то, что та опоздала на ужин, а также заставила мыть [унитазы в мужском и женском туалетах руками]. Произошедшее снимали на видео другие воспитанники детского дома», — передает Следственный комитет по региону на своем сайте . Возбуждено уголовное дело о халатности работников детдома. Следователи продолжают работать на месте, чтобы подтвердить, что избиения несовершеннолетних в этом месте неединичны. Также началась проверка и других интернатов в области.

В селе Большие Уки Большеуковского района воспитанница избила девочку и заставила мыть унитазы в женском и мужском туалетах руками. Об этом сообщает Следственный комитет по Омской области, который уже возбудил уголовное дело. «Около 20 часов 15 октября 16-летняя воспитанница детского дома нанесла множество ударов руками сверстнице за то, что та опоздала на ужин, а также заставила мыть [унитазы в мужском и женском туалетах руками]. Произошедшее снимали на видео другие воспитанники детского дома», — передает Следственный комитет по региону на своем сайте. Возбуждено уголовное дело о халатности работников детдома. Следователи продолжают работать на месте, чтобы подтвердить, что избиения несовершеннолетних в этом месте неединичны. Также началась проверка и других интернатов в области.