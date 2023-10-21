21 октября 2023

В омском детдоме воспитанница избила девочку и заставила ее мыть руками унитазы. Видео

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Воспитаннице детдома якобы не понравилось, что девочка опоздала на ужин Фото:

В селе Большие Уки Большеуковского района воспитанница избила девочку и заставила мыть унитазы в женском и мужском туалетах руками. Об этом сообщает Следственный комитет по Омской области, который уже возбудил уголовное дело.

«Около 20 часов 15 октября 16-летняя воспитанница детского дома нанесла множество ударов руками сверстнице за то, что та опоздала на ужин, а также заставила мыть [унитазы в мужском и женском туалетах руками]. Произошедшее снимали на видео другие воспитанники детского дома», — передает Следственный комитет по региону на своем сайте.

Возбуждено уголовное дело о халатности работников детдома. Следователи продолжают работать на месте, чтобы подтвердить, что избиения несовершеннолетних в этом месте неединичны. Также началась проверка и других интернатов в области.

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В селе Большие Уки Большеуковского района воспитанница избила девочку и заставила мыть унитазы в женском и мужском туалетах руками. Об этом сообщает Следственный комитет по Омской области, который уже возбудил уголовное дело. «Около 20 часов 15 октября 16-летняя воспитанница детского дома нанесла множество ударов руками сверстнице за то, что та опоздала на ужин, а также заставила мыть [унитазы в мужском и женском туалетах руками]. Произошедшее снимали на видео другие воспитанники детского дома», — передает Следственный комитет по региону на своем сайте. Возбуждено уголовное дело о халатности работников детдома. Следователи продолжают работать на месте, чтобы подтвердить, что избиения несовершеннолетних в этом месте неединичны. Также началась проверка и других интернатов в области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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