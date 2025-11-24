Росавиация закрыла аэропорт Жуковский
24 ноября 2025 в 14:56
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В аэропорту Жуковский (Раменское) временно ограничены прием и выпуск воздушных судов. По информации представителя Росавиации, данные ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов.
