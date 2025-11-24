«Она изменилась: плохо ела и сидела в телефоне»: появились детали исчезновения россиянки с сыном в Турции

Уже больше месяца нет никакой официальной информации о местоположении Дарьи и ее сына Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россиянка Дарья Лучкина и ее 10-летний сын Максим пропали после вылета в Турцию 17 октября. Мать женщины Ольга Логинова рассказала, что поведение ее дочери перед отъездом было очень подозрительным, а сама Дарья стала замкнутой.

Максим и Дарья отправились в аэропорт Шереметьево и без предварительного уведомления улетели в Стамбул. В квартире семьи родственники обнаружили телефоны пропавших и новый планшет, предназначенный для ребенка. Волонтеры сообщили, что в Стамбуле пару встретил неизвестный человек на автомобиле. После нескольких дней ожидания родные женщины написали заявление в полицию.

«Она немножко изменилась. <…> В конце вообще плохо стала кушать, целыми днями в телефоне [сидела]», — рассказала мать женщины в беседе с «Пятым каналом».

Ольга призналась, что находится в растерянности и не понимает, как поступить в сложившейся ситуации. Она утверждает, что дочь обязательно поделилась бы с ней, если бы в ее жизни появился молодой человек. Однако сейчас Дарья находится в другой стране, и связь с ней полностью прервалась.