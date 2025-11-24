Внезапно «заговорившая» комета 3I/ATLAS стала ближе к Земле

Минимальное расстояние между Землей и кометой 3I/ATLAS будет достигнуто 19 декабря Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Комета 3I/ATLAS, которая испускает странные сигналы, приблизилась к Земле меньше чем на 300 миллионов километров. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Межзвездная „комета-корабль“ пересекла психологически значимую границу в 300 миллионов километров от Земли», — говорится в официальном telegram-канале лаборатории. Объект продолжает сокращать расстояние примерно на два миллиона километров каждые сутки.

Астрономы отмечают, что сближение объекта с Землей происходит главным образом из-за орбитального движения нашей планеты. Орбита Земли в данный момент направлена почти точно в ту точку на небе, где летит 3I/ATLAS. При этом комета движется по касательной относительно Солнца и уже уходит из Солнечной системы, но с Землей сближается.

По предварительным расчетам, минимальное расстояние между Землей и кометой 3I/ATLAS будет достигнуто 19 декабря — оно составит около 269 миллионов километров. Однако стоит отметить, что расчеты постоянно меняются из-за заметного негравитационного ускорения небесного тела. В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН с иронией отмечают, что следующей психологически значимой отметки в 200 миллионов километров объект не должен пересечь ни при каком варианте.

Высокоскоростная комета 3I/ATLAS была обнаружена в июле, а в августе ее снял телескоп «Хаббл». Несмотря на то что некоторые люди называют этот объект инопланетным кораблем, ученые утверждают, что это обычная комета, хоть она и испускает странные сигналы.