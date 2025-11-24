В Красноармейске освобождены два микрорайона, идет зачистка Димитрова
ВС РФ продолжают освобождать города ДНР
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Российскими войсками освобождены микрорайоны Горняк и Шахтерский Красноармейска. Силами группировки «Центр» идет зачистка населенного пункта Ровное в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский, продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики», — приводит сообщение Минобороны «РИА Новости». В Димитрове ДНР ВС РФ выбивают противника из двух микрорайонов и уже освободили 148 зданий.
Красноармейское направление остается одним из самых активных участков фронта. Российские войска продвигаются вперед несмотря на сопротивление противника. ВС РФ наращивают наступление на этом направлении.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
