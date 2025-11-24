На подлете к Москве сбит беспилотник
24 ноября 2025 в 14:52
Срочная новость
Фото: © URA.RU
По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, средства противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат, который направлялся к Москве. В настоящее время на месте, где упали обломки, работают сотрудники экстренных служб.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал