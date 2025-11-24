Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Российские войска освободили Затишье и вышли к Гуляйполю

24 ноября 2025 в 15:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сейчас штурмовые подразделения готовятся освободить Гуляйполе от оккупации ВСУ

Сейчас штурмовые подразделения готовятся освободить Гуляйполе от оккупации ВСУ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские войска освободили село Затишье в Запорожской области. Это позволяет им вплотную приблизиться к городу Гуляйполе. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, освободив населенный пункт Затишье, вплотную подошли к <…> городу Гуляйполе», — рассказали в силовых структурах ТАСС. Сейчас штурмовые подразделения готовятся освободить Гуляйполе от оккупации ВСУ и нанести противнику решающий удар на данном направлении.

Потери ВСУ в ходе освобождения Затишья составили более двух рот живой силы и более 20 единиц техники. Населенный пункт был освобожден военнослужащими Восточной группировки войск.

Продолжение после рекламы

Ранее сообщалось, что в Запорожье начался штурм Гуляйполя. Наступление осуществляется с территорий соседних населенных пунктов — Ровнополья (на северо-востоке) и Марфополя (на юго-востоке). Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников высказал предположение о том, что город Гуляйполе может быть освобожден до наступления Нового года, в декабре 2025-го.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал