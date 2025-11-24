Российские войска освободили Затишье и вышли к Гуляйполю
Сейчас штурмовые подразделения готовятся освободить Гуляйполе от оккупации ВСУ
Российские войска освободили село Затишье в Запорожской области. Это позволяет им вплотную приблизиться к городу Гуляйполе. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, освободив населенный пункт Затишье, вплотную подошли к <…> городу Гуляйполе», — рассказали в силовых структурах ТАСС. Сейчас штурмовые подразделения готовятся освободить Гуляйполе от оккупации ВСУ и нанести противнику решающий удар на данном направлении.
Потери ВСУ в ходе освобождения Затишья составили более двух рот живой силы и более 20 единиц техники. Населенный пункт был освобожден военнослужащими Восточной группировки войск.
Ранее сообщалось, что в Запорожье начался штурм Гуляйполя. Наступление осуществляется с территорий соседних населенных пунктов — Ровнополья (на северо-востоке) и Марфополя (на юго-востоке). Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников высказал предположение о том, что город Гуляйполе может быть освобожден до наступления Нового года, в декабре 2025-го.
