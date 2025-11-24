Сейчас штурмовые подразделения готовятся освободить Гуляйполе от оккупации ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские войска освободили село Затишье в Запорожской области. Это позволяет им вплотную приблизиться к городу Гуляйполе. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, освободив населенный пункт Затишье, вплотную подошли к <…> городу Гуляйполе», — рассказали в силовых структурах ТАСС. Сейчас штурмовые подразделения готовятся освободить Гуляйполе от оккупации ВСУ и нанести противнику решающий удар на данном направлении.

Потери ВСУ в ходе освобождения Затишья составили более двух рот живой силы и более 20 единиц техники. Населенный пункт был освобожден военнослужащими Восточной группировки войск.

Продолжение после рекламы