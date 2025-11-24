Следком получил разрешение взыскать с судьи Воитлева 2,5 млн рублей
24 ноября 2025 в 15:03
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела о получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей в отношении судьи из Адыгеи Адама Воитлева. Инициатором обращения в ВККС выступил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Информацию передает корреспондент РИА Новости.
