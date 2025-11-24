Логотип РИА URA.RU
Следком получил разрешение взыскать с судьи Воитлева 2,5 млн рублей

24 ноября 2025 в 15:03
Фото: © URA.RU

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела о получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей в отношении судьи из Адыгеи Адама Воитлева. Инициатором обращения в ВККС выступил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Информацию передает корреспондент РИА Новости.

