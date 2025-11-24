Экс-премьер Украины обвинил Европу в желании бесконечной войны

Азаров заявил, что в плане, который предложила Европа, нет никакой конкретики Фото: Роман Наумов © URA.RU

Новый европейский план по миру на Украине — это попытка затянуть конфликт и сделать его нерешаемым. С таким мнением выступил Бывший украинский премьер Николай Азаров.

«Это ничто иное, как попытка мирный план превратить в бесконечную войну! Кроме того, в этом плане нет никакой конкретики. Я ни одного конструктивного предложения от Запада не видел», — заявил Николай Азаров в своем telegram-канале. Он отметил, что большинство пунктов плана неприемлемы для России.

Азаров отметил, что предложения Европы фактически требуют от Запада содержания украинской армии численностью около 800 тысяч человек. Он добавил, что европейские страны преследуют собственные интересы, связанные с масштабным перевооружением и инвестициями в оборонную промышленность. И планируют начать конфликт с Россией где-то в 2027-2030 годах.

