Экс-премьер Украины обвинил Европу в желании бесконечной войны
Азаров заявил, что в плане, который предложила Европа, нет никакой конкретики
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Новый европейский план по миру на Украине — это попытка затянуть конфликт и сделать его нерешаемым. С таким мнением выступил Бывший украинский премьер Николай Азаров.
«Это ничто иное, как попытка мирный план превратить в бесконечную войну! Кроме того, в этом плане нет никакой конкретики. Я ни одного конструктивного предложения от Запада не видел», — заявил Николай Азаров в своем telegram-канале. Он отметил, что большинство пунктов плана неприемлемы для России.
Азаров отметил, что предложения Европы фактически требуют от Запада содержания украинской армии численностью около 800 тысяч человек. Он добавил, что европейские страны преследуют собственные интересы, связанные с масштабным перевооружением и инвестициями в оборонную промышленность. И планируют начать конфликт с Россией где-то в 2027-2030 годах.
Ранее Украина отвергла мирный план США, заявив о наличии «красных линий», которые не могут быть перейдены, в частности, страна не готова признавать территории свои территории российскими и сокращать численность армии наполовину. В Европе также выразили опасения, что условия американского плана равносильны капитуляции Киева, что и побудило Великобританию, Францию и Германию разработать собственный вариант урегулирования конфликта.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.