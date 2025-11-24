ВС РФ ударили по портам Украины, используемым в интересах ВСУ
Российские бойцы нанесли удары артиллерией и ударными беспилотниками
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Российские войска поразили объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«...нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ», — говорится в telegram-канале МО РФ. Также российская армия ударила по складам боеприпасов и местам временного размещения украинских военных и иностранных наемников в 152 районах.
По информации российского военного ведомства, за сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации около 1 340 военнослужащих. Так, в зоне группировки «Север» потери противника составили более 135 военных, а в зоне группировки «Запад» — до 230. Из-за действий группировок «Южная» и «Центр» ВСУ потеряли более 235 и более 425 военнослужащих соответственно. Также украинские войска лишились до 245 солдат в зоне ответственности группировки «Восток» и более 70 — в зоне группировки «Днепр».
Российские войска продолжают наносить удары по инфраструктуре Украины, используемой в военных целях. Ранее Минобороны сообщало о поражении цехов сборки беспилотников, объектов военной энергетики и складов боеприпасов, а также об отражении контратаки 1-й бригады Нацгвардии Украины возле поселка Петровка и уничтожении украинских военных и техники в районе Купянска.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
