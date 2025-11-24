Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

ВС РФ ударили по портам Украины, используемым в интересах ВСУ

24 ноября 2025 в 14:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Российские бойцы нанесли удары артиллерией и ударными беспилотниками

Российские бойцы нанесли удары артиллерией и ударными беспилотниками

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Российские войска поразили объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«...нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ», — говорится в telegram-канале МО РФ. Также российская армия ударила по складам боеприпасов и местам временного размещения украинских военных и иностранных наемников в 152 районах. 

По информации российского военного ведомства, за сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации около 1 340 военнослужащих. Так, в зоне группировки «Север» потери противника составили более 135 военных, а в зоне группировки «Запад» — до 230. Из-за действий группировок «Южная» и «Центр» ВСУ потеряли более 235 и более 425 военнослужащих соответственно. Также украинские войска лишились до 245 солдат в зоне ответственности группировки «Восток» и более 70 — в зоне группировки «Днепр».

Продолжение после рекламы

Российские войска продолжают наносить удары по инфраструктуре Украины, используемой в военных целях. Ранее Минобороны сообщало о поражении цехов сборки беспилотников, объектов военной энергетики и складов боеприпасов, а также об отражении контратаки 1-й бригады Нацгвардии Украины возле поселка Петровка и уничтожении украинских военных и техники в районе Купянска.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал