С адыгейского судьи сняли неприкосновенность из-за взяток на 2,5 млн рублей
С просьбой возбудить дело выступил председатель Следственного комитета
Фото: Илья Московец © URA.RU
Высшей квалификационной коллегией судей РФ вынесено разрешение о возбуждении уголовного дела против адыгейского судьи Адама Воитлева. Его обвиняют во взяточничестве в размере 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщают СМИ.
«Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против адыгейского судьи Адама Воитлева дело о взяточничестве на 2,5 миллиона рублей», — пишет издание «РИА Новости». С просьбой о возбуждении уголовного дела выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Воитлева обвиняют в получении взятки от одного из подсудимых.
Ранее в Высшую квалификационную коллегию судей РФ с просьбой возбудить уголовные дела против шести судей обратился председатель СКР Александр Бастрыкин. Как сообщают СМИ, в прошении фигурируют судьи из республики Адыгея, из Курска, Нальчика, Санкт-Петербурга и Мордовии.
