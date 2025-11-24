Логотип РИА URA.RU
С адыгейского судьи сняли неприкосновенность из-за взяток на 2,5 млн рублей

Судья из Адыгеи оказался под следствием из-за взятки в 2,5 миллиона рублей
24 ноября 2025 в 15:19
Фото: Илья Московец © URA.RU

Высшей квалификационной коллегией судей РФ вынесено разрешение о возбуждении уголовного дела против адыгейского судьи Адама Воитлева. Его обвиняют во взяточничестве в размере 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщают СМИ.

«Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против адыгейского судьи Адама Воитлева дело о взяточничестве на 2,5 миллиона рублей», — пишет издание «РИА Новости». С просьбой о возбуждении уголовного дела выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Воитлева обвиняют в получении взятки от одного из подсудимых. 

Ранее в Высшую квалификационную коллегию судей РФ с просьбой возбудить уголовные дела против шести судей обратился председатель СКР Александр Бастрыкин. Как сообщают СМИ, в прошении фигурируют судьи из республики Адыгея, из Курска, Нальчика, Санкт-Петербурга и Мордовии. 

