21 октября 2023
20 октября 2023

Выпавший снег повалил деревья в Магнитогорске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Погода. Челябинск., снег, заморозки, сломанное дерево, гололед
Упавшие ветки затрудняю передвижение по городу Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) за ночь выпал обильный снег. Жители жалуются в соцсетях, что их дворы завалило поваленными ветками и деревьями.

«Весь левый берег Магнитогорска усыпан ветками из-за выпавшего снега. Несколько машин попали под эти обломки на Маяковского, 21а. Почему надо дождаться ЧП, чтоб начать принимать меры», — жалуются жители в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Магнитогорцы также рассказали, что внутри квартала по улице Грязнова, 8 также упало дерево. Машины и люди, не могли обойти и объехать это препятствие. Один из неравнодушных жителей дома взял в руки инструменты и освободил проезд.

URA.RU направило запрос в мэрию Магнитогорска. Ответ ожидается.

В некоторых дворах деревья упали на машины
В некоторых дворах деревья упали на машины

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В Магнитогорске (Челябинская область) за ночь выпал обильный снег. Жители жалуются в соцсетях, что их дворы завалило поваленными ветками и деревьями. «Весь левый берег Магнитогорска усыпан ветками из-за выпавшего снега. Несколько машин попали под эти обломки на Маяковского, 21а. Почему надо дождаться ЧП, чтоб начать принимать меры», — жалуются жители в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Магнитогорцы также рассказали, что внутри квартала по улице Грязнова, 8 также упало дерево. Машины и люди, не могли обойти и объехать это препятствие. Один из неравнодушных жителей дома взял в руки инструменты и освободил проезд. URA.RU направило запрос в мэрию Магнитогорска. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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