Выпавший снег повалил деревья в Магнитогорске. Фото

22 октября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Упавшие ветки затрудняю передвижение по городу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) за ночь выпал обильный снег. Жители жалуются в соцсетях, что их дворы завалило поваленными ветками и деревьями. «Весь левый берег Магнитогорска усыпан ветками из-за выпавшего снега. Несколько машин попали под эти обломки на Маяковского, 21а. Почему надо дождаться ЧП, чтоб начать принимать меры», — жалуются жители в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Магнитогорцы также рассказали, что внутри квартала по улице Грязнова, 8 также упало дерево. Машины и люди, не могли обойти и объехать это препятствие. Один из неравнодушных жителей дома взял в руки инструменты и освободил проезд. URA.RU направило запрос в мэрию Магнитогорска. Ответ ожидается. В некоторых дворах деревья упали на машины Группа «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»

В Магнитогорске (Челябинская область) за ночь выпал обильный снег. Жители жалуются в соцсетях, что их дворы завалило поваленными ветками и деревьями. «Весь левый берег Магнитогорска усыпан ветками из-за выпавшего снега. Несколько машин попали под эти обломки на Маяковского, 21а. Почему надо дождаться ЧП, чтоб начать принимать меры», — жалуются жители в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Магнитогорцы также рассказали, что внутри квартала по улице Грязнова, 8 также упало дерево. Машины и люди, не могли обойти и объехать это препятствие. Один из неравнодушных жителей дома взял в руки инструменты и освободил проезд. URA.RU направило запрос в мэрию Магнитогорска. Ответ ожидается.