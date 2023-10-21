В Магнитогорске (Челябинская область) за ночь выпал обильный снег. Жители жалуются в соцсетях, что их дворы завалило поваленными ветками и деревьями.
«Весь левый берег Магнитогорска усыпан ветками из-за выпавшего снега. Несколько машин попали под эти обломки на Маяковского, 21а. Почему надо дождаться ЧП, чтоб начать принимать меры», — жалуются жители в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Магнитогорцы также рассказали, что внутри квартала по улице Грязнова, 8 также упало дерево. Машины и люди, не могли обойти и объехать это препятствие. Один из неравнодушных жителей дома взял в руки инструменты и освободил проезд.
URA.RU направило запрос в мэрию Магнитогорска. Ответ ожидается.
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