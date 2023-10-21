На свердловской трассе водитель уснул в машине после ДТП. Фото

Нетрезвая свердловчанка вылетела с дороги в кювет после чего уснула в машине

22 октября 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Водителя за пьяную езду ждет лишение прав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На автодороге Верхняя Пышма — Невьянск в Свердловской области нетрезвая женщина, не справившись с управлением, опрокинула свой Fiat Albea в кювет, после чего уснула в нем. Об этом URA.RU рассказали в Управлении ГИБДД России по Свердловской области. «Водитель автомобиля Fiat Albea, женщина 1975 года рождения, двигаясь с работы домой, потеряла управление и допустила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. После этого женщина уснула в салоне автомашины», — сообщили агентству в ГИБДД. Прибывшие сотрудники ДПС разбудили женщину, помогли ей выбраться из машины и проверили ее на состояние алкогольного опьянения. Результат алкотектора показал наличие 1,6 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. «Женщина призналась, что управляла автомобилем в нетрезвом состоянии», — добавили в ведомстве. Водитель Fiat в ДТП не пострадала. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет.

На автодороге Верхняя Пышма — Невьянск в Свердловской области нетрезвая женщина, не справившись с управлением, опрокинула свой Fiat Albea в кювет, после чего уснула в нем. Об этом URA.RU рассказали в Управлении ГИБДД России по Свердловской области. «Водитель автомобиля Fiat Albea, женщина 1975 года рождения, двигаясь с работы домой, потеряла управление и допустила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. После этого женщина уснула в салоне автомашины», — сообщили агентству в ГИБДД. Прибывшие сотрудники ДПС разбудили женщину, помогли ей выбраться из машины и проверили ее на состояние алкогольного опьянения. Результат алкотектора показал наличие 1,6 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. «Женщина призналась, что управляла автомобилем в нетрезвом состоянии», — добавили в ведомстве. Водитель Fiat в ДТП не пострадала. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет.