21 октября 2023

На свердловской трассе водитель уснул в машине после ДТП. Фото

Нетрезвая свердловчанка вылетела с дороги в кювет после чего уснула в машине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Водителя за пьяную езду ждет лишение прав Фото:

На автодороге Верхняя Пышма — Невьянск в Свердловской области нетрезвая женщина, не справившись с управлением, опрокинула свой Fiat Albea в кювет, после чего уснула в нем. Об этом URA.RU рассказали в Управлении ГИБДД России по Свердловской области.

«Водитель автомобиля Fiat Albea, женщина 1975 года рождения, двигаясь с работы домой, потеряла управление и допустила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. После этого женщина уснула в салоне автомашины», — сообщили агентству в ГИБДД.

Прибывшие сотрудники ДПС разбудили женщину, помогли ей выбраться из машины и проверили ее на состояние алкогольного опьянения. Результат алкотектора показал наличие 1,6 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. «Женщина призналась, что управляла автомобилем в нетрезвом состоянии», — добавили в ведомстве.

Водитель Fiat в ДТП не пострадала. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На автодороге Верхняя Пышма — Невьянск в Свердловской области нетрезвая женщина, не справившись с управлением, опрокинула свой Fiat Albea в кювет, после чего уснула в нем. Об этом URA.RU рассказали в Управлении ГИБДД России по Свердловской области. «Водитель автомобиля Fiat Albea, женщина 1975 года рождения, двигаясь с работы домой, потеряла управление и допустила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. После этого женщина уснула в салоне автомашины», — сообщили агентству в ГИБДД. Прибывшие сотрудники ДПС разбудили женщину, помогли ей выбраться из машины и проверили ее на состояние алкогольного опьянения. Результат алкотектора показал наличие 1,6 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. «Женщина призналась, что управляла автомобилем в нетрезвом состоянии», — добавили в ведомстве. Водитель Fiat в ДТП не пострадала. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...