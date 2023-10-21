21 октября 2023
20 октября 2023

Власти Кургана отчитались о запуске отопления в проблемные дома

В нескольких домах Кургана запустили тепло
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Отопление запустили в трех проблемных домах Фото:

В Кургане после проведения восстановительных работ запустили отопление в многоквартирных домах по адресам 7 микрорайон, 15, ул. Бажова, 67, ул. Тельмана, 4. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сегодня в течения дня продолжаются работы по устранению порывов на внутридомовых системах отопления. На данный момент после проведения восстановительных работ выполнен запуск отопления в многоквартирный дом в 7 микрорайоне, 15, а также по адресам ул. Бажова, 67 и ул. Тельмана, 4», — сообщили telegram-канале мэрии со ссылкой на департамент ЖКХ.

На данный момент работы продолжаются еще на нескольких адресах по пр. Машиностроителей, ул. Красномаячная и Половинская. Также управляющие организации проводят регулировку внутридомовой системы отопления по обращениям жителей.

Ранее глава департамента ЖКХ Роман Медведев сообщил, что до конца недели тепло должно поступить в 35 еще не подключенных к сети жилых домов. По его словам, в Кургане получили тепло 1917 домов.

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В Кургане после проведения восстановительных работ запустили отопление в многоквартирных домах по адресам 7 микрорайон, 15, ул. Бажова, 67, ул. Тельмана, 4. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Сегодня в течения дня продолжаются работы по устранению порывов на внутридомовых системах отопления. На данный момент после проведения восстановительных работ выполнен запуск отопления в многоквартирный дом в 7 микрорайоне, 15, а также по адресам ул. Бажова, 67 и ул. Тельмана, 4», — сообщили telegram-канале мэрии со ссылкой на департамент ЖКХ. На данный момент работы продолжаются еще на нескольких адресах по пр. Машиностроителей, ул. Красномаячная и Половинская. Также управляющие организации проводят регулировку внутридомовой системы отопления по обращениям жителей. Ранее глава департамента ЖКХ Роман Медведев сообщил, что до конца недели тепло должно поступить в 35 еще не подключенных к сети жилых домов. По его словам, в Кургане получили тепло 1917 домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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