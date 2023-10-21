Власти Кургана отчитались о запуске отопления в проблемные дома

В нескольких домах Кургана запустили тепло

22 октября 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Отопление запустили в трех проблемных домах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане после проведения восстановительных работ запустили отопление в многоквартирных домах по адресам 7 микрорайон, 15, ул. Бажова, 67, ул. Тельмана, 4. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Сегодня в течения дня продолжаются работы по устранению порывов на внутридомовых системах отопления. На данный момент после проведения восстановительных работ выполнен запуск отопления в многоквартирный дом в 7 микрорайоне, 15, а также по адресам ул. Бажова, 67 и ул. Тельмана, 4», — сообщили telegram-канале мэрии со ссылкой на департамент ЖКХ. На данный момент работы продолжаются еще на нескольких адресах по пр. Машиностроителей, ул. Красномаячная и Половинская. Также управляющие организации проводят регулировку внутридомовой системы отопления по обращениям жителей. Ранее глава департамента ЖКХ Роман Медведев сообщил, что до конца недели тепло должно поступить в 35 еще не подключенных к сети жилых домов. По его словам, в Кургане получили тепло 1917 домов.

В Кургане после проведения восстановительных работ запустили отопление в многоквартирных домах по адресам 7 микрорайон, 15, ул. Бажова, 67, ул. Тельмана, 4. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Сегодня в течения дня продолжаются работы по устранению порывов на внутридомовых системах отопления. На данный момент после проведения восстановительных работ выполнен запуск отопления в многоквартирный дом в 7 микрорайоне, 15, а также по адресам ул. Бажова, 67 и ул. Тельмана, 4», — сообщили telegram-канале мэрии со ссылкой на департамент ЖКХ. На данный момент работы продолжаются еще на нескольких адресах по пр. Машиностроителей, ул. Красномаячная и Половинская. Также управляющие организации проводят регулировку внутридомовой системы отопления по обращениям жителей. Ранее глава департамента ЖКХ Роман Медведев сообщил, что до конца недели тепло должно поступить в 35 еще не подключенных к сети жилых домов. По его словам, в Кургане получили тепло 1917 домов.