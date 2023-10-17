Курганские коммунальщики дадут тепло в 35 неподключенных домов до конца недели

Тепло должно поступить в 35 еще не подключенных к сети жилых домов до конца недели. С таким заявлением выступил глава городского департамента ЖКХ Роман Медведев.
«На сегодня в Кургане 1917 многоквартирных жилых домов уже получили тепло. Остается в работе 35 многоквартирных домов, до конца текущей недели», — пояснил Роман Медведев, передает пресс-служба администрации Кургана.
По словам чиновника, сложные объекты по улицам Куйбышева, 116, 116а, Тельмана, 8, Бородина, 2б уже получают тепло. Работы продолжаются в 7-м микрорайоне (дом 15), а 19 октября коммунальщики займутся подключением домов на улице Дзержинского, 57, 59 и 53.
Тепло в социальные объекты Кургана подвали по заявке руководителей организаций. По данным мэрии, на 15 октября ресурс получили 1900 жилых домов. Глава города Елена Ситникова обязала управляющие компании оперативно реагировать на жалобы недовольных курганцев.
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