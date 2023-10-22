В России рекордно увеличится число трудовых мигрантов

Правительство РФ намерено принять 155 тысяч трудовых мигрантов в 2024 году

22 октября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

В 2024 году в РФ намерены принять более ста тысяч трудовых мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России в 2024 году намерены принять 155 тысяч визовых иностранных рабочих, что станет рекордным числом за последние годы. Соответствующее постановление российского правительства опубликовано на портале правовых нормативных актов. «В 2024 году на работу могут принять больше 155 тысяч визовых иностранцев — это рекордное число за последние годы», — передает «Парламентская газета». Уточняется, что правительство каждый год устанавливает квоту для трудовых мигрантов. Такое решение хотят принять по запросу российских регионов из-за нехватки в стране специалистов в некоторых отраслях. Среди них: операторы, слесари-сборщики оборудования, а также аппаратчики. Ранее стало известно, что российские предприниматели столкнулись с дефицитом поваров, официантов, курьеров и сборщиков заказов. В связи с этим ресторанный бизнес в стране начал активно трудоустраивать мигрантов из стран СНГ.

В России в 2024 году намерены принять 155 тысяч визовых иностранных рабочих, что станет рекордным числом за последние годы. Соответствующее постановление российского правительства опубликовано на портале правовых нормативных актов. «В 2024 году на работу могут принять больше 155 тысяч визовых иностранцев — это рекордное число за последние годы», — передает «Парламентская газета». Уточняется, что правительство каждый год устанавливает квоту для трудовых мигрантов. Такое решение хотят принять по запросу российских регионов из-за нехватки в стране специалистов в некоторых отраслях. Среди них: операторы, слесари-сборщики оборудования, а также аппаратчики. Ранее стало известно, что российские предприниматели столкнулись с дефицитом поваров, официантов, курьеров и сборщиков заказов. В связи с этим ресторанный бизнес в стране начал активно трудоустраивать мигрантов из стран СНГ.