В России станет больше мигрантов в одном из секторов экономики

«Известия»: ресторанный бизнес в РФ привлекает больше мигрантов из стран СНГ

13 октября 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

Трудовые мигранты из стран СНГ активно привлекаются к работе в российских ресторанах Фото: Размик Закарян © URA.RU В российском ресторанном бизнесе наблюдается увеличение притока мигрантов из стран СНГ, особенно в сфере поваров, официантов, курьеров и сборщиков заказов. Предприниматели указывают на значительный дефицит таких специалистов за последний год. «Отечественный ресторанный бизнес активно привлекает к работе в РФ трудовых мигрантов из стран СНГ», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что повара, официанты, курьеры и сборщики заказов являются основными специалистами, которых требует рынок. За последний год произошел ощутимый дефицит таких работников, пояснили предприниматели. Некоторые причины оттока персонала из ближнего зарубежья в последнее время включают значительный рост курса валют и увеличение стоимости билетов. Чтобы привлечь иностранную рабочую силу, компании создают рекламные объявления на ТВ в странах СНГ, заключили в газете. Количество мигрантов, прибывших в Россию за первое полугодие 2023 года, сократилось на 50 тысяч человек по сравнению с прошлым годом. На данный момент это связано с ослаблением курса рубля и усугубляет уже сложную ситуацию с дефицитом кадров в отраслях, где мигранты традиционно заняты.

В российском ресторанном бизнесе наблюдается увеличение притока мигрантов из стран СНГ, особенно в сфере поваров, официантов, курьеров и сборщиков заказов. Предприниматели указывают на значительный дефицит таких специалистов за последний год. «Отечественный ресторанный бизнес активно привлекает к работе в РФ трудовых мигрантов из стран СНГ», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что повара, официанты, курьеры и сборщики заказов являются основными специалистами, которых требует рынок. За последний год произошел ощутимый дефицит таких работников, пояснили предприниматели. Некоторые причины оттока персонала из ближнего зарубежья в последнее время включают значительный рост курса валют и увеличение стоимости билетов. Чтобы привлечь иностранную рабочую силу, компании создают рекламные объявления на ТВ в странах СНГ, заключили в газете. Количество мигрантов, прибывших в Россию за первое полугодие 2023 года, сократилось на 50 тысяч человек по сравнению с прошлым годом. На данный момент это связано с ослаблением курса рубля и усугубляет уже сложную ситуацию с дефицитом кадров в отраслях, где мигранты традиционно заняты.