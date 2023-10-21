21 октября 2023

В ДТП погиб бывший командир полка Свердловской ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, фуражки, полиция
Ветеран ДПС Литвин прослужил в органах 31 год Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП погиб ветеран ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, экс-командир областного полка Борис Литвин. Об этом URA.RU сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Полковник полиции Литвин родился в Бисерти Нижнесергинского района Свердловской области. В 1981 году устроился на работу в ГАИ, где служил 31 год. Ушел из органов внутренних дел на пенсию в 2012 году», — рассказали в ведомстве.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП погиб ветеран ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, экс-командир областного полка Борис Литвин. Об этом URA.RU сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Полковник полиции Литвин родился в Бисерти Нижнесергинского района Свердловской области. В 1981 году устроился на работу в ГАИ, где служил 31 год. Ушел из органов внутренних дел на пенсию в 2012 году», — рассказали в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...