В ДТП погиб бывший командир полка Свердловской ГИБДД

Ветеран ДПС Литвин прослужил в органах 31 год
На трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП погиб ветеран ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, экс-командир областного полка Борис Литвин. Об этом URA.RU сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Полковник полиции Литвин родился в Бисерти Нижнесергинского района Свердловской области. В 1981 году устроился на работу в ГАИ, где служил 31 год. Ушел из органов внутренних дел на пенсию в 2012 году», — рассказали в ведомстве.
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