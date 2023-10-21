В ДТП погиб бывший командир полка Свердловской ГИБДД

22 октября 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Ветеран ДПС Литвин прослужил в органах 31 год Фото: Илья Московец © URA.RU На трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП погиб ветеран ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, экс-командир областного полка Борис Литвин. Об этом URA.RU сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Полковник полиции Литвин родился в Бисерти Нижнесергинского района Свердловской области. В 1981 году устроился на работу в ГАИ, где служил 31 год. Ушел из органов внутренних дел на пенсию в 2012 году», — рассказали в ведомстве.

На трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП погиб ветеран ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, экс-командир областного полка Борис Литвин. Об этом URA.RU сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Полковник полиции Литвин родился в Бисерти Нижнесергинского района Свердловской области. В 1981 году устроился на работу в ГАИ, где служил 31 год. Ушел из органов внутренних дел на пенсию в 2012 году», — рассказали в ведомстве.