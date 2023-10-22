Выходец из омского детдома рассказал, как воспитатели ломают психику детям

Воспитанник «Большеуковского дома детства» заявил об издевательствах над детьми

22 октября 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

В «Большеуковском доме детства» воспитатели применяют физическое насилие в отношении детей, сказал Евгений Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший воспитанник «Большеуковского дома детства» в Омской области по имени Евгений заявил, что воспитатели в учреждении прибегают к физическому насилию над детьми. Также, по словам мужчины, они «ломают психику» воспитанникам детского дома, издеваясь над ними. «Замдиректора Волкова Людмила Ивановна закрывала глаза на то, что они [воспитатели] били детей. Меня били, брата моего, много кого. Сами воспитатели в унитаз головой окунали детей. Я сам иногда плохо себя вел, огрызался, матерился. Потому что они психику так ломают всем детям», — рассказал Евгений « Газете.ру ». Однако он подчеркнул, что в детдоме есть и хорошие воспитатели, но их там единицы. Он заявил, что за несделанные уроки или конфликты с воспитателями ребенка могут отправить в «психушку». При этом, когда в детский дом приезжала проверка, воспитанникам сразу же меняли постельное белье и готовили в столовой более качественную еду. По словам мужчины, детям всегда давали маленькие порции, а часть продуктов воспитатели забирали домой. «Ложку картошки на тарелку размажут — нате, ешьте. Хлеба давали два кусочка, он вообще тоненький. Нам приходила, например, целая туша говядины. Повар и директор брали это мясо и между собой делили», — сказал бывший воспитанник о питании. Ранее Следственный комитет России по Омской области сообщил, что в «Большеуковского дома детства» воспитательница избила девочку, после чего заставила ее руками мыть унитазы в мужском туалете. Уточняется, что произошедшее снимали на видео. Ведомством было возбуждено уголовное дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший воспитанник «Большеуковского дома детства» в Омской области по имени Евгений заявил, что воспитатели в учреждении прибегают к физическому насилию над детьми. Также, по словам мужчины, они «ломают психику» воспитанникам детского дома, издеваясь над ними. «Замдиректора Волкова Людмила Ивановна закрывала глаза на то, что они [воспитатели] били детей. Меня били, брата моего, много кого. Сами воспитатели в унитаз головой окунали детей. Я сам иногда плохо себя вел, огрызался, матерился. Потому что они психику так ломают всем детям», — рассказал Евгений «Газете.ру». Однако он подчеркнул, что в детдоме есть и хорошие воспитатели, но их там единицы. Он заявил, что за несделанные уроки или конфликты с воспитателями ребенка могут отправить в «психушку». При этом, когда в детский дом приезжала проверка, воспитанникам сразу же меняли постельное белье и готовили в столовой более качественную еду. По словам мужчины, детям всегда давали маленькие порции, а часть продуктов воспитатели забирали домой. «Ложку картошки на тарелку размажут — нате, ешьте. Хлеба давали два кусочка, он вообще тоненький. Нам приходила, например, целая туша говядины. Повар и директор брали это мясо и между собой делили», — сказал бывший воспитанник о питании. Ранее Следственный комитет России по Омской области сообщил, что в «Большеуковского дома детства» воспитательница избила девочку, после чего заставила ее руками мыть унитазы в мужском туалете. Уточняется, что произошедшее снимали на видео. Ведомством было возбуждено уголовное дело.