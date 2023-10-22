Армия России продвигается на авдеевском направлении: ВСУ потеряли до 150 бойцов

ВС России занимают позиции ВСУ на авдеевском направлении

22 октября 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Российская армия нанесла огневое поражение ВСУ на нескольких направлениях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска продвигаются на авдеевском направлении в зоне спецоперации на Украине, закрепляясь на новых рубежах. Так, армия РФ улучшила свое положение со стороны населенного пункта Водяное, а также близ Красногоровки. URA.RU приводит главные новости об успехах бойцов к вечеру 22 октября. Военные РФ смогли достичь успехов на авдеевском направлении, заняв позиции ВСУ и закрепившись на новых рубежах, передает издание «Военное обозрение». Уточняется, что российские силы ворвались в окопы ВСУ и выбили противника из позиций. В telegram-канале «Фронтовик» написали, что армия России продвинулась на направлении со стороны пункта Водяное. Также есть продвижение на полтора километра юго-западнее Красногоровки. В населенном пункте Нью-Йорк в ДНР российская авиация ударила по месту скопления ВСУ перед ротацией. В результате огневого поражения погибли до 150 украинских военных. Успехи ВС России на других направлениях На херсонском направлении близ поселков Приднепровское, Тягинка и Крынки российские бойцы пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр. Кроме того, в районе населенного пункта Станислав было нанесено огневое поражение украинской 123-й бригаде территориальной обороны. Противник потерял до 60 своих бойцов, сообщили в Минобороны. Также на этом участке ВСУ лишились трех автомобилей, станции РЭБ и гаубицы Д-20.

близ поселков Приднепровское, Тягинка и Крынки российские бойцы пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр. Кроме того, в районе населенного пункта Станислав было нанесено огневое поражение украинской 123-й бригаде территориальной обороны. Противник потерял до 60 своих бойцов, сообщили в Минобороны. Также на этом участке ВСУ лишились трех автомобилей, станции РЭБ и гаубицы Д-20. На донецком направлении группировка ВС РФ «Юг» отбила две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. Также украинским войскам было нанесено огневое поражение близ поселков Веселое, Николаевка, Красное, Курдюмовка и Васюковка. Потери украинских войск составили более 550 человек, один танк, а также гаубица «Мста-Б», заявили в оборонном ведомстве.

группировка ВС РФ «Юг» отбила две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. Также украинским войскам было нанесено огневое поражение близ поселков Веселое, Николаевка, Красное, Курдюмовка и Васюковка. Потери украинских войск составили более 550 человек, один танк, а также гаубица «Мста-Б», заявили в оборонном ведомстве. На южнодонецком направлении армия России нанесла поражение живой силе противника в районах пунктов Сладкое, Угледар, Новодонецкое и Малиновка. Было уничтожено до 105 украинских бойцов. Также ВСУ потеряли две бронемашины и установку реактивной системы залпового огня «Град».

армия России нанесла поражение живой силе противника в районах пунктов Сладкое, Угледар, Новодонецкое и Малиновка. Было уничтожено до 105 украинских бойцов. Также ВСУ потеряли две бронемашины и установку реактивной системы залпового огня «Град». На краснолиманском направлении бойцы РФ отбили четыре вражеские атаки. В результате контрбатарейной войны было уничтожено порядка 100 украинских военных и две бронемашины, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук. По его словам, российские силы поразили около 170 целей противника.

Российские войска продвигаются на авдеевском направлении в зоне спецоперации на Украине, закрепляясь на новых рубежах. Так, армия РФ улучшила свое положение со стороны населенного пункта Водяное, а также близ Красногоровки. URA.RU приводит главные новости об успехах бойцов к вечеру 22 октября. Военные РФ смогли достичь успехов на авдеевском направлении, заняв позиции ВСУ и закрепившись на новых рубежах, передает издание «Военное обозрение». Уточняется, что российские силы ворвались в окопы ВСУ и выбили противника из позиций. В telegram-канале «Фронтовик» написали, что армия России продвинулась на направлении со стороны пункта Водяное. Также есть продвижение на полтора километра юго-западнее Красногоровки. В населенном пункте Нью-Йорк в ДНР российская авиация ударила по месту скопления ВСУ перед ротацией. В результате огневого поражения погибли до 150 украинских военных.