21 октября 2023

В Магнитогорске коммунальные службы вывезли 88 поваленных из-за снега деревьев

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, поваленное дерево, спиливание деревьев
Бригады в Магнитогорске оперативно устраняли последствия Фото:

В Магнитогорске Челябинской области коммунальные службы устраняют последствия обильного снега, выпавшего в ночь на 22 октября. Из дворов уже вывезли 88 поваленных деревьев, рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Магнитогорска.

«На пульт ЕДДС („Единая дежурно диспетчерская служба“ — прим. URA.RU) поступило 57 заявок по деревьям, упавшим под тяжестью налипшего на них снега. Несколько бригад оперативно устраняли последствия стихии и уже вывезли 88 поваленных деревьев», — пояснили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

Выпавший в ночь на 22 октября в Магнитогорске снег также стал причиной повреждения линий электропередач. За сутки в Горэлектросеть поступило 2800 звонков. Все аварии уже устранены. В ночь на 23 октября на дороги Магнитогорска выйдет 33 единицы техники. При необходимости опасные участки дорог обработают противогололедными материалами, добавили в пресс-службе горадминистрации.

Ранее в Магнитогорске за ночь выпал обильный снег. В соцсетях жители жаловались, что во дворах повалило деревья. Весь левый берег Магнитогорска был усыпан ветками.

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В Магнитогорске Челябинской области коммунальные службы устраняют последствия обильного снега, выпавшего в ночь на 22 октября. Из дворов уже вывезли 88 поваленных деревьев, рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Магнитогорска. «На пульт ЕДДС („Единая дежурно диспетчерская служба“ — прим. URA.RU) поступило 57 заявок по деревьям, упавшим под тяжестью налипшего на них снега. Несколько бригад оперативно устраняли последствия стихии и уже вывезли 88 поваленных деревьев», — пояснили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Выпавший в ночь на 22 октября в Магнитогорске снег также стал причиной повреждения линий электропередач. За сутки в Горэлектросеть поступило 2800 звонков. Все аварии уже устранены. В ночь на 23 октября на дороги Магнитогорска выйдет 33 единицы техники. При необходимости опасные участки дорог обработают противогололедными материалами, добавили в пресс-службе горадминистрации. Ранее в Магнитогорске за ночь выпал обильный снег. В соцсетях жители жаловались, что во дворах повалило деревья. Весь левый берег Магнитогорска был усыпан ветками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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