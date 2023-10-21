В Магнитогорске коммунальные службы вывезли 88 поваленных из-за снега деревьев

Бригады в Магнитогорске оперативно устраняли последствия Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области коммунальные службы устраняют последствия обильного снега, выпавшего в ночь на 22 октября. Из дворов уже вывезли 88 поваленных деревьев, рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Магнитогорска.

«На пульт ЕДДС („Единая дежурно диспетчерская служба“ — прим. URA.RU) поступило 57 заявок по деревьям, упавшим под тяжестью налипшего на них снега. Несколько бригад оперативно устраняли последствия стихии и уже вывезли 88 поваленных деревьев», — пояснили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

Выпавший в ночь на 22 октября в Магнитогорске снег также стал причиной повреждения линий электропередач. За сутки в Горэлектросеть поступило 2800 звонков. Все аварии уже устранены. В ночь на 23 октября на дороги Магнитогорска выйдет 33 единицы техники. При необходимости опасные участки дорог обработают противогололедными материалами, добавили в пресс-службе горадминистрации.

Ранее в Магнитогорске за ночь выпал обильный снег. В соцсетях жители жаловались, что во дворах повалило деревья. Весь левый берег Магнитогорска был усыпан ветками.